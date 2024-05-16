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友邦帛琉今年大選 外交部：防範中國挖牆角

中央社／ 台北16日電

外交部今天（16日）表示，友邦帛琉今年將舉行大選，外交部正密切關注並嚴加防範中方是否將利用任何經濟手段企圖影響選舉及未來政局。台灣並將強化與理念相近國家在友邦的合作，因應中國企圖挖外交牆角，並確保合作符合友邦實際需求。

外交部今天赴立法院外交及國防委員會報告「中共海外統戰工作對我僑務推展與邦交維持之影響及應處作為」。根據外交部書面報告指出，中共統戰工作已遍及世界各地，台灣和許多國家已有戒心並建立遏阻滲透機制。

報告說，中國在台灣部分友邦利用親中政要和僑團擔任中方代理人滲透朝野政要，進而鬆動台灣邦交基礎，台灣將強化與理念相近國家在友邦的合作，因應中國企圖挖外交牆角，並確保合作符合友邦實際需求，對民生及永續發展均有正面影響。

外交部表示，近年美國國會、澳洲等國智庫也曾發表相關研究報告，揭露中共海外統戰任務包羅萬象且無孔不入，統戰組織扮演的角色愈形重要。中共中央統一戰線工作部吸收海外華人和華人團體，針對外國個人和國家展開拉攏及滲透行動，對象包括外國政治人物、商人、學者等，主要以金錢消除對中共的負面批評甚至附和中共立場，並削弱國際友台力量。

外交部指出，友邦帛琉今年將舉行大選，外交部正密切關注並嚴加防範中方是否將利用任何經濟手段企圖影響選舉及未來政局。

外交部並表示，中共收買友邦媒體宣傳「親中」論述，或惡意操作詆毀台灣與友邦情誼報導，如中國英語官媒「中國環球電視網」（CGTN）在今年吐瓦魯大選前企圖收買吐國國家廣電公司（TVBC）記者撰文製造吐國將外交轉向的假訊息，藉以混淆視聽。

外交部表示，將讓友邦瞭解中國背信的風險，過去許多友邦輕信承諾，以為外交轉向即可換取中國更多援助，但中國不是失信，就是利誘貪腐官員敗壞良善治理。

外交部強調，維繫與邦交國關係向來是工作首要任務，政府將持續全力鞏固維繫邦交，嚴防中國統戰誘拉友邦轉向。

中共 外交部

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