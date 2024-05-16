京華城陳情信是轉送非交辦？游淑慧曝當年公文駁柯文哲

北市前市長、民眾黨主席柯文哲繼前兩天用影片說明北士科、台智光案後，昨天（15日）也說明京華城案，表示他任內給京華城的容積獎勵是都委會共識決，市長沒權限，也無法下指導棋，指控議員說他「交辦」，澄清不是「交辦」是「轉送」被惡意抹黑。對此，議會調查小組召集人、議員游淑慧秀出當年公文，表示當時公文用語是「奉交下」，白話文應是「奉市長交下案件」或「奉上面交下案件」。

游淑慧說，京華城案柯文哲日前說那封陳情信是「交辦」不是「指示通過」，昨天柯文哲再次改口，針對那封陳情信說不是「交辦」，而是「轉送」。指市長對於單一個案的容積，如果無從過問，為何要核准送都委會處理？為何要核准給與容積獎勵？並指柯文哲「做了就要認，核了就要擔。」

游也舉總統府走私菸事件為例，稱當年走私菸事件也是用超買字眼一樣，都是企圖用名詞置換來硬拗。游也翻出公文語法表示「平行機關叫轉送、上對下叫交辦」，當時京華城陳情信就是以「市長室交辦單」方式，掛著文號，交代辦理無誤。