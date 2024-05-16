任期最長的原民會主委 「滿載前行」記錄8年翻轉

原民會主委夷將‧拔路兒即將卸任，他擔任兩任主委八年，是原民會主委任期最長的一位。原民會日前出版專刊「滿載前行」，記錄原民會2016年迄今的施政成果。夷將‧拔路兒表示，該書是他與原民會團隊一起努力的紀錄，努力翻轉各部會與國人大眾對原民的刻板印象，以更貼近族人觀點的政策思維規劃各種工作；「這些歷程象徵我們的堅持，代表國家社會的改變，也標誌原住民族社會的發展與變遷。」

夷將‧拔路兒表示， 2016年5月20日，他接下原民會主委的重擔。蔡總統交下的第一個任務，就是在當年8月1日履行承諾，代表國家政府向族人道歉，台灣成為亞洲第一個為過去殖民政府及威權統治向原民道歉的國家。他認為，總統的道歉「引領國家政府及主流社會的改變」。

8年來，原民會完成制定「原住民族語言發展法」、修正「原住民族教育法」、「山坡地保育利用條例」第37條、「原住民保留地禁伐補償條例」部分條文；與衛福部多次會商完成制定「原住民族健康法」，與各部會、地方政府與民間團體制定「氣候變遷因應法」等法案。原民會表示，未來則將持續努力推動「原住民族保留地管理利用條例」立法及「原住民族工作權保障法」修法工作。

1960年代台灣面臨經濟結構轉型，原住民族青壯年人口大量離開部落遷往都市地區。截至去年底，設籍於非原住民族地區之原住民人口數逾29萬，占全體原住民人口數49%。夷將‧拔路兒表示，他高中時從花蓮部落遷徙至北部求學，見證原民都市化的過程。原民會與各部會協調合作，盤點與統整資源，訂定「都市地區原住民族發展方案」，包括協助族人解決違建、建立永續新家園；透過部落大學提供族人終身學習的環境，與地方政府合作提高原民入住社會住宅比例等。