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蔡總統要求研議赦扁？ 法務部說沒有
蔡英文總統卸任前是否特赦前總統陳水扁，引發關注。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨在立法院質詢法務部次長黃謀信，「總統有無要求研議赦扁？」黃謀信答稱「沒有」。不過，因特赦權專屬總統，無須其他院部同意，國民黨立委翁曉玲認為，蔡總統即便十九日才特赦，也「僅需幾分鐘作業而已」。
立法院司法及法制委員會昨邀請司法院、法務部報告「總統行使特赦後，該案未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理」。法務部長蔡清祥以「慰勞震災檢警」與感謝更生人保護協會名義請假缺席，遭黃國昌痛斥不分輕重，根本是畢業旅行。召委吳宗憲說，蔡清祥從上周便一直請假，但他未准，直到前晚發現蔡已到了花蓮，他不想開不成會才准假。
法務部是否接到研議赦扁命令？黃謀信再三表示「沒有」，強調幾乎所有公文都會經過他的手，沒看過要求研議的公文；但赦免法規定「總統『得』命令行政院轉令主管部...研議。」換句話說，總統可以逕行特赦。黃謀信說，陳水扁二點五億元罰金刑已執行完畢，尚未審結的四案還有七億元不法所得凍結中。
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