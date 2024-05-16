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「林北」挨批 吳釗燮：鄉下人自稱

聯合報／ 記者陳熙文張睿廷鄭媁劉明岩／台北報導
外交部長吳釗燮近日的「林北」一詞掀起風波，還說「我來自鄉下，鄉下人對自我的稱呼就是這樣。」圖／聯合報系資料照片
外交部長吳釗燮近日的「林北」一詞掀起風波，還說「我來自鄉下，鄉下人對自我的稱呼就是這樣。」圖／聯合報系資料照片

外交部吳釗燮昨列席立法院外交及國防委員會備詢，與國民黨立委徐巧芯再度交手。徐巧芯有備而來，不但身穿魔法袍質詢，諷刺外交部自稱「魔法部」，還送吳釗燮蜜餞（音同密件），調侃外交部提告她洩密。

徐巧芯質詢時，先問吳釗燮會不會再自稱「林北」，吳釗燮說不會，他會用正式的國語；徐巧芯回說謝謝，她不想「再認一個爸爸」。

吳釗燮日前在網路社群公開說媒體封他為「吵架王」，強調「面對無理質疑，林北一定吵到底」，被批用詞不當。吳釗燮昨受訪時表示，他來自鄉下，鄉下人對自我的稱呼都是這樣，沒有對任何人不敬。

針對「林北」爭議，國民黨立院黨團秘書長洪孟楷表示，國安不是兒戲，是專業，要成為讓國人安心的指標。他反問準總統賴清德，國安新任秘書長自封為「吵架王」，「難道這是你要的國安單位？」

吳釗燮是彰化大城鄉人，彰化縣長王惠美認為，吳釗燮身為外交官，用詞可以優雅、可以犀利，但不應該用粗鄙的字詞，事後還以鄉下人來自我辯解。

吳釗燮 外交部 徐巧芯 洪孟楷 王惠美 賴清德

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