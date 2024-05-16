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北市議會組專案小組 調查台智光

聯合報／ 記者楊正海林麗玉邱書昱／台北報導
台智光爆發監視器傳輸費率弊案。圖／聯合報系資料照片
台智光爆發監視器傳輸費率弊案。圖／聯合報系資料照片

北市3大案延燒，其中台智光警用監視器傳輸費案，前市長柯文哲前晚在網路直播時說「我去檢舉貪汙，怎麼現在我在被調查？這太好笑了」民眾黨北市議會黨團也出招反擊，昨提案成立台智光專案小組，各政黨均同意，不過，民進黨市議員簡舒培批評，若她是小組成員，第一個就要求訪談柯文哲。

柯文哲前晚直播談台智光案，點名前市長郝龍斌是罪魁禍首、市長蔣萬安不敢解約、議會不敢調查，國民黨北市議員游淑慧昨反酸爆柯「圍郝救柯、老狗玩不出新把戲」，柯一直叫北市議會要組專案小組調查台智光，柯當市長8年，怎麼不組廉政調查小組？自己怎麼不告發？然後就順勢解約，反而爽爽用8年。

簡舒培說，民進黨同意成立台智光專案小組，民眾黨和柯一直在消費這件事，還說是因藍、綠都有涉案，不敢成立調查小組，既然民眾黨要成立，民進黨就加入、也支持。但她也表示，檢方不給資料，後續怎麼辦？「就可以請柯文哲來」，難看的會是民眾黨自己。

國民黨議會黨團書記長張斯綱說，他覺得這是民眾黨在反擊3大案，但國民黨不會擋，但因檢察官偵查中，實在很難調得到資料。

民眾黨議會黨團總召陳宥丞說，昨政黨協商，民進黨贊成組成專案小組，國民黨不反對，不過台智光案，檢察官曾要求偵查不公開，這是未來調查小組可能滯礙難行的部分。但他認為議會要堅守本分，將要求市府和檢方協商，採祕密會議方式，議會不應自我閹割。

除了京華城容積率、北士科地上權、台智光案3大案，柯文哲任內減項發包的第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，上周遭國民黨議員鍾小平告發，地檢署已分他字案，將柯文哲、前副市長彭振聲列被告。柯在網路節目喊出要魚果市場攤商找鍾小平抗議，鍾昨回嗆柯是「毛澤東信徒」，和發動群眾鬥爭有何不同？

蔣萬安昨也被問及，會不會擔心影響魚果改建進度？蔣說，當然不希望市場改建受影響，市場改建有公益性，是公共事業，必須維持蔬果、魚產的供貨穩定。

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