中國擬懲戒台灣名嘴 警政署加強保護人身安全

中央社／ 台北15日電
內政部長林右昌。圖／聯合報系資料照片
內政部長林右昌。圖／聯合報系資料照片

中國大陸國台辦今天點名5位台灣政治評論員實施「懲戒」。內政部長林右昌今天表示，這樣非理性的言論，台灣民眾絕對無法接受且深感厭惡，已請警方加強注意5位名嘴個人與家人的人身安全。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午召開例行記者會。國台辦發言人陳斌華指出，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息。

林右昌晚間透過新聞稿表示，這樣非理性的言論，台灣民眾絕對無法接受而且深感厭惡。

林右昌強調，中華民國台灣是一個自由民主與法治的國家，絕不容許對國民有任何言論自由與人身安全的恐嚇威脅。他已請警政署要求縣市轄區警察局，加強注意5位名嘴個人與家人的人身安全。

國台辦 林右昌

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