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柯文哲：京華城容積獎勵無從過問 轉送非交辦議員抹黑

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲（左）晚間在YouTube節目「柯P揪時在」表示，多位議員指控「交辦」增加容積獎勵，根本不是「交辦」而是「轉送」，相關指控都是惡意抹黑。圖／台灣民眾黨提供
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲（左）晚間在YouTube節目「柯P揪時在」表示，多位議員指控「交辦」增加容積獎勵，根本不是「交辦」而是「轉送」，相關指控都是惡意抹黑。圖／台灣民眾黨提供

京華城改建案爭議延燒，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，容積獎勵都是都委會的共識決，市長沒有任何權限，也無法下指導棋，至於多位議員指控「交辦」增加容積獎勵，柯文哲也澄清不是「交辦」而是「轉送」，根本就是惡意抹黑。

柯文哲近日捲入「三大案」爭議，從前天開始連續三天，晚間在YouTube節目「柯P揪時在」親上火線，繼前天說明北士科設定地上權案、昨天回應台北市警用監視器傳輸費爭議，今天就京華城改建案親自出面釋疑。

柯文哲指出，有關外界質疑的容積率，需要分成兩個階段討論，第一階段從392％增加到560％，這是按照監察院的糾正處理，因為該地原先是工業區，從工業區變成商業區的條件，就是需要捐出30%的土地，而當時監察院就糾正指出，既然京華城已經捐地30%，同時出資2億元興建台北偶戲館，就應該按照商業區的容積率給予京華城。

柯文哲再指，第二階段是從560%增加到840%，民進黨台北市議員許淑華指控，柯文哲給威京集團一個超大禮包，其中的30%是容積移轉，這個部分需要購買，至於20％的容積獎勵也不是隨便給，而是要在台北市都市計畫委員會討論。

柯文哲回顧，當時台北市政府制定「南松山計畫」，從國父紀念館、台北大巨蛋、松山文創園區、松山機場，再到北邊的南松市場，還有要搬遷的台北監理所，京華城正好就在裡面，北市府雖然有發展計畫，「但市長不會對單一個案去下指導棋，況且都委會是合議制。」

至於民進黨台北市議員簡舒培質疑，柯文哲親自蓋章決行交辦增加容積獎勵，柯文哲則解釋，「這叫做轉送，不是交辦」，遇到廠商陳情轉給都市發局，都發局組成專案小組研議後舉辦公展，需要公開展示一個月，若無異議再送都市計畫委員會審議，都委會針對區域都市計畫條件審查，通過以後再送到都市設計審議委員會。

柯文哲也提及，國民黨台北市議員游淑慧聲稱，關鍵會議官方委員75%缺席，然而她卻拿錯會議紀錄，「連都市計畫委員會跟都市設計審議委員會，兩個不同機關都不知道」，況且台灣每兩年就有一次選舉，「難道要因為每兩年一次選舉，就乾脆做一年休一年？」

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