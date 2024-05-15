指民進黨常借屍還魂法案 前藍委：過去8年從不尊重少數

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今與國民黨前立委李德維同台直播，李德維表示，民進黨過去常常否決小黨提出的法案後，再修改幾個字成為自己法案再借屍還魂表決通過，從不尊重少數。

李德維表示，本屆民進黨提的法案表決不過，民進黨團總召柯建銘說藍、白聯手表決欺負他。過去8年，柯建銘並沒有尊重少數，尤其對於時代力量和民眾黨更是不尊重。

李德維舉例，民進黨把時代力量和民眾黨提的法案修了幾個字後，改成民進黨自己的法案，就讓它通過，卻否決時代力量和民眾黨的法案。換言之，民進黨只通過自己提的法案，讓民進黨的立法績效驚人。何志勇認為，民主政治原則就是要「服從多數、尊重少數」，且「審議」就是要花時間辯論，民進黨掌握立院多數時並沒有尊重民主政治原則。他也以美國參議院議員「冗長發言」（filibuster）需要全院100席中60席的多數才能終結辯論的制度為例，來說明民主政治中尊重少數的可貴。

在準總統賴清德新政府兩岸新局方面，李德維分析，對於賴清德而言，現在要安美國或台灣人心，最重要的依據就是依循蔡英文總統路線，所以賴清德現在口頭上什麼都不會改變。因此520賴清德的就職演說，或是後來相關內閣的反應，接下來都必須要再等待看看。

何志勇說，美國政府在選舉前後不斷派人來台灣會見民進黨要員，賴清德則一直強調要維持現狀，以安美國人的心。選後不久，美國在台協會台北處長孫曉雅接受網路節目訪問時，被問到：「台美是否為盟邦關係？」馬上被孫否決，稱只是朋友和合作夥伴。這很清楚給民進黨政府畫了紅線。

陳學聖近期參加由海峽兩岸民意交流基金會組成的「台灣民意代表交流參訪團」前往北京、山東訪問。他表示，這次參訪的主要原因是在兩岸的交流上，看到一些新的破口，因此他不怕抹紅，而是希望兩岸持續交流、維持和平。

陳學聖分享，他過去對大陸的印象很不好的有兩點，一是隨地吐痰，另一是到處抽煙。這次去，這些現象沒有了，不只是一線城市，二、三線城市都是，新一代的公民很自律，跟以前的感受相當不一樣。公共廁所也非常乾淨。他讚嘆，大陸的進化速度非常快。

陳學聖認為，民進黨現非全面執政，政策不是一定有效。兩岸如要開創新局，就要在野的努力，現在是民意說了算，兩岸追求的形式固然重要，但心靈的契合更重要。李德維也呼籲，中國大陸官方某種程度應該把民進黨和民眾切開來看，而如果中國大陸對台灣人能用更禮貌友善的方式，獲得的會更多。