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北市3大案白營出招組台智光專案小組 綠酸：第一個就訪談他

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會下午定期大會。記者楊正海／攝影
北市議會下午定期大會。記者楊正海／攝影

繼北市議會藍、綠議員共同提案成立北士科、京華城案專案小組後，民眾黨北市議會黨團下午也在議會定期大會中提案，針對「台智光警用監視器案」建議議會成立專案調查小組，提案和連署人除了4位北市民眾黨議員 ，還包括民進黨議員簡舒培也加入提案。簡舒培說，之前柯文哲笑大家不敢來查，「所以第一個就訪談柯文哲」。

簡舒培指出，民進黨同意成立台智光專案小組，因為這麼大的弊案，能夠調查當時郝龍斌簽的約，或是柯文哲8年內有和台智光討論議約，這都應該調查清楚。只不過民進黨當時沒有成立的原因，是此案現由檢察官調查中，並下令不給資料，所以調閱小組無法逾越司法調查。

簡舒培說，現在民眾黨和柯文哲一直都在消費這件事，說民進黨和國民黨不敢成立台智光調查小組，還說是因為藍、綠都有涉案，既然民眾黨現在要成立，民進黨就加入、也支持。

她說，不過此案調查下去就很有趣，因為柯文哲笑大家不敢，結果大家沒有不敢，若調資料，檢方不給，後續怎麼辦？「就可以調柯文哲來」因為柯是可以訪談的關係人，就調他來，所以民眾黨成立專案小組「難看的會是自己」因為所有資料都不能調閱，只能約訪相關人，柯文哲就會是重要的關鍵人，若她是專案小組成員「第一個就要求訪談柯文哲」。

國民黨議會黨團書記長張斯綱說，國民黨同意成立台智光專案小組，但北市府也提醒，現在很多文件都列管，可能未必能調得到資料，檢察官也有來函市府，他也覺得這是民眾黨在反擊3大案，但國民黨不會擋，就順其自然，不過實在很難調得到資料，包括內簽合約等資料。

民眾黨議會黨團總召陳宥丞說，下午政黨協商中，民進黨贊成組成台智光專案小組，國民黨不反對，不過台智光案，酥檢察官曾要求偵查不公開，這是未來調查小組可能會有滯礙難行的部分。

陳宥丞指出，但他認為議會要堅守本分，未來會要求市府和檢方協商，若許採祕密會議方式，或是要求議員不 得公開，採祕密會議程序，因為這是第一次，展現議會態度，市府應和檢察官協商，取得行政立法司法平衡，議會不應自我閹割，這是大家不樂意看到的。

台智光 柯文哲 民眾黨

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