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台北市議會設台智光專案小組 恐因檢方調查難索資

中央社／ 台北15日電
台智光爆發監視器傳輸費率弊案。聯合報系資料照
台智光爆發監視器傳輸費率弊案。聯合報系資料照

民眾黨北市議員陳宥丞提案成立台智光案專案小組，經議會政黨協商同意，成員共9人，各黨22日前推派人選，但此案已進入司法調查，議會專案小組調資料須由市府詢問檢方意見。

台北市議會針對北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權案、京華城改建容積案，各成立專案小組調閱資料且已陸續開會討論。

北市議會今天下午召開定期大會，討論包含由台灣民眾黨議員陳宥丞提案成立針對台智光案的專案小組。

依提案內容，為監督釐清台智光警用監視器案相關文件資訊及決策始末，依台北市議會專案小組設置及處理辦法，建議成立專案調查小組，訪談此案局處官員及調閱資料文件，檢討此案參與者行政責任。包含民眾黨北市議員黃瀞瑩、張志豪、林珍羽和民進黨議員簡舒培、顏若芳等人署名支持。

議會下午把此案列政黨協商，討論後同意成立專案小組，成員共9人，包含國民黨4人、民進黨3人、民眾黨1人、其他及無黨籍1人，召集人由成員互選，22日前推派人選。

但協商結論提到，此案在檢察官要求市府基於偵查不公開，導致市府可提供資料受限，市府應把檢方要求告知專案小組。

陳宥丞接受媒體聯訪說，對此提案在政黨協商時，民進黨贊成、國民黨不反對，但市府提出此案檢方已告知偵查不公開，並提供過去類似案例，不過，出席會議的各黨議員認為不能抹滅議會調查權，要市府與檢方協商，如透過秘密會議或要求議員可索取部分資料等方式。

簡舒培接受電話聯訪表示，民進黨同意成立專案小組，盼可釐清調查前任市長涉及相關內容，民進黨當時未提案成立專案小組，就是知道檢方已介入調查，且下令不能提供資料。

她說，議會政黨協商後同意成立台智光案專案小組，從目前狀況來看，僅能調資料，無法逾越司法調查，且曾有人提及藍綠不敢成立此案的專案小組是因都有涉案，看來是沒關聯，若成為專案小組成員將提議約談前市長柯文哲。

北市議會國民黨團書記長張斯綱接受聯訪表示，政黨協商時，市府提出此案很多文件已被管制，議會專案小組未必可調閱相關資料，包含內簽及合約等。

北市 台智光 國民黨 民眾黨 民進黨 議員

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