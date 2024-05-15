陳水扁主治醫師：應讓扁無罪特赦 否則等於「蔡總統卸任前還踢一腳」

外傳蔡英文總統可能會在卸任前特赦前總統陳水扁。陳水扁民間醫療小組主治醫師陳順勝今天接受本報記者電話訪問時表示，如果只是免除其刑的特赦，無刑特赦而不是無罪特赦，也就是「免刑不免罪」，等於是「蔡英文卸任前還踢他（指陳水扁）一腳」。

陳順勝說，特赦包括刑與罪，對陳水扁來說，除罪比較重要，陳水扁許多案件在審理的程序不正義，但現在大家都用結果在罵陳水扁，也用結果來反對特赦陳水扁，「全台灣都沒有人要替阿扁說話」。

陳順勝表示，如果陳水扁獲得無刑特赦，陳水扁的罪就被定刑，「一輩子無法翻身」，這種特赦「不如不要」，讓陳水扁在轉型正義、用司法去平反或許更好。

陳順勝說，如果這次用「有罪特赦」等於「四分之一式的特赦」，接著停審中的案件要重新續審，陳水扁勢必要又要再次面對漫長的審理過程，這對陳水扁的健康和精神狀態都是很大負擔，「創傷後壓力症候群PTSD」很可能會復發。

陳順勝昨天也在臉書發文，並附上多張當年陳水扁在獄中照片。陳順勝說，現在520將近，新舊任總統交接，他高度期望陳水扁的法務與醫療可以獲得令人滿意的解決，他主張520前無罪特赦陳水扁，而且是「除罪」特赦而不是「除刑」特赦。

以下是陳順勝臉書全文：

前言：

2012年9月17日我受邀前往署桃，在柯建銘立委安排特見機會，花一小時醫療會診住院中的陳水扁總統。我以示範教學方式向陪同的台大精神科退休林信男教授與馬偕精神科陳喬琪主任，問診、詳細神經學檢查、初步診斷與病情綜合解釋。

當天在病房外立即與署桃主治醫師、副院長與家屬說明，做成病摘與會診病歷紀錄。當場共識陳水扁總統病重須立即轉診醫學中心。

在台北榮總住院立刻先診斷出「極重度睡眠呼吸中止症」與多項神經與精神系統的疾病。我獲准隨時可以醫療會診阿扁總統，因而固定時間上台北專程探望，直至無預警被轉送台中監獄培德醫院，我也每週到台中探望會診。

經多方努力阿扁總統於2015年1月5日獲保外就醫，我被延聘與指定為主治醫師至今，他開始在當年1月7日定期回診，我需三個月評估評估病情，每個月開出疾病診斷書申請申請繼續保外就醫至今，我一共開出150張診斷書。

近12年來每次診療阿扁總統，我都有詳細的醫療紀錄，與約1,200字感想日記，至今文書相當可觀。

現在520將近，新舊任總統交接，我高度期望陳水扁總統的法務與醫療可以獲得令人滿意的解決！以下是我的心聲與呼籲！

我們主張520前無罪特赦陳水扁總統

媒體報導蔡英文總統本週可望特赦陳水扁，特赦的方向可能包括免除其刑，也就是「免刑不免罪」，引發各界議論。我們「主張『除罪』特赦而不是『除刑』特赦。」

比較台灣過去重要的特赦案件；當年陳水扁擔任總統時，曾讓判15年的強盜犯蘇炳坤除罪；李登輝任總統時，對美麗島事件的處理，也讓參與者除罪，對扁案我們期待的也是除罪特赦。

陳水扁總統一下任就受到許多不公平的司法待遇，許多案件在審理的程序不正義，「免刑不免罪」或硬要他認罪，豈不是在歷史上為「不正義的司法背書」，我們認為期期不可。

過去不正義辦案，現在若要認罪才特赦無法平反潛伏的冤屈。否則將來也只會讓藍營一直不斷把有罪、貪腐的標籤往陳水扁以及綠營身上抹。「特赦就應該要無罪」，政治問題就要政治解決，而不是用有瑕疵的法律或程序去繼續處理。

歐美國家總統特赦權的立法的意旨，並不是東方人帝王時代封建思想，認為是對受刑人的恩典，而是他們認為法律是人制定與執行的，因此國家機器就可能在三權分立的架構下，某些權利擴張，在執法上就可能會有偏差或不符合程序正義，造成國內長期無解的紛爭，總統就可以執行特赦予以補救。過去國民黨執政引導程序不正義的辦案，若民進黨政府又是「有罪才特赦」，豈不是為此背書。

如果這次用「有罪特赦」等於「四分之一式的特赦」，接著停審中的案件要重新續審，陳水扁總統勢必要又要再次面對漫長的審理過程，這對扁的健康和精神狀態都是很大負擔，「創傷後壓力症候群PTSD」很可能會復發。也會在法庭上繼續無止境的紛爭，未結案案件，將來到法院如果要求民進黨所有未實施政治獻金法之前，曾經分過阿扁經費的人都得到法院作證，那陣容之大相當可觀，層級之高令人難以想像！而且紛爭可能從黨內延伸到藍綠，台灣將無寧日。

陳水扁是之前藍綠撕裂、司法的錯誤犧牲品，例如國務機要費就是一例，法官做出和國民黨籍前總統馬英九特別費案截然不同的判決，因此後來才會提案修會計法。

我們期盼蔡英文總統可以在520新政府就職前展現高度，希望陳前總統能無罪特赦，可讓藍綠和解，永遠終止爭議，我們覺得520是個時機，蔡賴總統都可以做，我們要求是無罪特赦。