蔡英文卸任前特赦陳水扁？趙少康認為需有「三條件」

中廣前董事長趙少康今赴台中東海大學演講。提到前總統陳水扁特赦一事，趙說，要特赦需有三個條件，「認罪」、「道歉」、「反省」，但陳水扁到現在都還不承認犯罪，說是政治迫害；要特赦陳水扁的消息流出，說不定是要民調做出來測風向。

蔡英文總統卸任前是否特赦前總統陳水扁？趙少康認為，之前都說可能會特赦，但如果真要特赦，不能再拖，目前距離520僅剩3天，還沒有消息。

趙少康說，他相當關切陳水扁，起初知道陳水扁在監獄內的狀況，他認為應該對前總統不該如此，應要有所尊重，所以寫了文章，前總統馬英九看到後跟他聯繫，馬擔心陳死在監獄裡，就讓陳保外就醫。

趙少康也提到，如果蔡英文不想特赦陳水扁，為何放這個消息，如果無意特赦，這不是戲弄前總統嗎？但也可能是透過消息，由民間單位做民調觀望風向，但目前仍沒有特赦消息。