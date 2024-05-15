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馬英九體檢被跟拍…醫院制止也沒用 520禮遇結束馬辦憂維安

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中華民國前總統馬英九（前排中）上月訪陸。（中央社）
中華民國前總統馬英九（前排中）上月訪陸。（中央社）

前總統馬英九的安全護衛將在520解編歸建，卸任總統安全維護成為朝野需面對的新挑戰。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，馬英九今日進行例行體檢時，遭特定媒體騷擾跟拍，完全無視院方尊重隱私、禁止採訪的規定，他要嚴正譴責，更為下周起卸任總統禮遇結束後，馬英九的人身安全感到憂心。

蕭旭岑指出，卸任總統禮遇結束在即，馬英九今日輕車簡從至醫院體檢，卻遭特定媒體跟拍騷擾，經院方與幕僚制止，仍態度強硬，拒絕遵守院方規定，無視個人隱私，對馬英九造成困擾。過去馬英九歷年體檢，從未遭媒體跟拍騷擾，今天卻在禮遇結束前4天，發生讓人遺憾的情況，他個人嚴正譴責，也關切是否有特定力量醞釀在馬英九禮遇結束後生事。

蕭旭岑表示，他最近多次受訪指出，由於卸任總統禮遇即將結束，如何保護卸任元首安全，並無前例可循。加上馬英九訪問大陸，舉行「馬習二會」，降低兩岸緊張，卻遭民進黨立委不斷攻擊，激起社會對立情緒，造成馬英九安全重大隱憂。

蕭旭岑表示，他也要向即將就任的賴清德總統喊話，即使朝野政見看法不同，但是馬英九的安危，攸關整體社會穩定，他呼籲準總統賴清德約束黨內極端聲音，避免造成社會更大動盪。

蕭旭岑 馬英九

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