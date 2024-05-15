北市3大案延燒！民眾黨出手了 提案成立「台智光」專案小組

北市3大案延燒，繼北市議會藍、綠議員共同提案成立北士科、京華城案專案小組後，民眾黨北市議會黨團下午也在議會定期大會中提案，針對「台智光警用監視器案」建議議會成立專案調查小組，提案和連署人除了陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪、林珍羽4位北市民眾黨議員 ，還包括民進黨議員簡舒培、顏若芳。

民眾黨市議員陳宥丞表示，為監督釐清「台智光警用監視器案」相關文件資訊及決策始末，依據台北市議會專案小組設置及處理辦法第二條，台北市議會為審查議案或對某一案件或問題認有專案研究或對外調查之必要者，得經大會議決通過成立專案小組。

陳宥丞指出，建議議會成立該案之專案調查小組，針對涉及該案相關局處官員進行訪談及資料文件調閱，以檢討該案相關參與者之行政責任。

市議會程序委員會中午審查陳宥丞提案後，決議提大會在下午討論；在場其他議員均無意見，並有社民黨議員苗博雅、民進黨議員林亮君、陳賢蔚、洪健益加入提案，議長戴錫欽裁示，循往例將在會後通知各政黨協商。

根據北士科、京華城兩案之例，未來議會將成立9人專案小組，由各黨團提供專案小組成員名單，送交市議會。依議員席次比例由國民黨4人、民進黨3人、民眾黨1人、其他政黨及無黨籍1人組成。