劉柏君綠中常會報告運動外交 賴清德勉未來多給意見

民進黨中常會今天邀請台灣運動好事協會執行長劉柏君以「台灣運動軟實力，運動外交新思維」為題進行專案報告，民進黨主席賴清德聽取報告後表示，劉柏君在過去很長一段時間以來，對台灣運動外交的卓越貢獻，希望能在運動外交的路上一同前進，而未來體育暨運動發展部要成立，也要拜託多多提供意見。

賴清德指出，今天聽完演講，對柏君有更深入的了解，除了擔任棒球裁判，還在運動、女性權益、性別平等、身心障礙、宗教文化、教育平權、國民外交上做了許多倡議，做了他達不到的事情，也讓世界看見台灣，貢獻非常多。

賴清德說，劉柏君演講中有幾點令他非常敬佩，包含獲獎聯合國總部的國際奧會女性與體育獎，以及倡議性別平權、幫助女子運動推廣，得到國際奧會、國際棒總以及世界各國的支持與認同，讓台灣運動發揮更多、更強大的功能。