黃國昌問「你姊姊選新北市長？」 張嘉郡愣：我姑姑啦不可能

國民黨立法院黨團為了在周五的立法院優先審查國會改革法案，今起將輪流守在國會議場，民眾黨立法院黨團總召黃國昌也在現場一同守候。而黃國昌似乎相當關心2026新北市長選舉，藉機低聲詢問國民黨立委張嘉郡，雲林縣長張麗善是否真的要參選新北市長？張嘉郡笑回不可能，並說恐是有人想選黨主席，又覺得他們與立法院長韓國瑜關係不錯，刻意放話。

黃國昌今天下午坐在國會議場前使用電腦，當看到張嘉郡時，便主動轉頭詢問「你姊姊真的要選新北市長？」張嘉郡一開始有點不解，後來回應，「我姑姑啦」，此事絕不可能，一定是有人在放話，選舉要遷戶籍，如果要遷，就會失去雲林縣長資格，有可能嗎？

黃國昌似乎相當好奇，接著又詢問，「所以是你們黨內放的嗎？」張嘉郡回，「應該是有人在吃我們豆腐啦。」國民黨立委楊瓊瓔這時在旁邊對著張嘉郡開玩笑說，「妳現在是要說給黃國昌安心就對了哦。」現場聽見此語，笑成一片。

張嘉郡接著解釋，這件事應該黨內黨外都要知道，這是有人在吃他們豆腐，怎麼可能會有人在選前6個月遷走。他覺得，可能是黨內有人在關注黨主席選舉，又覺得他們家跟韓國瑜關係不錯，所以才會放話。