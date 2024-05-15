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蔡英文總統明將主持國家船模實驗室動土典禮 預計2027年竣工

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
蔡英文總統預計明天到海巡署南部分署基地，主持國家船模實驗室新建工程動土典禮。圖／本報資料照片
蔡英文總統預計明天到海巡署南部分署基地，主持國家船模實驗室新建工程動土典禮。圖／本報資料照片

蔡英文總統預計明天到高雄市茄萣區的海巡署南部分署基地，主持國家船模實驗室新建工程動土典禮。國家海洋研究院說，國家船模實驗室可滿足我國國防自主、國艦國造、商船與特殊船舶的船模試驗完整需求，全案總經費為44.79億元，預計2027年竣工啟用。

國家船模實驗室由國家海洋研究院負責建置，2022年6月21日在蔡英文及海洋產官學研界代表的見證下，國海院與台灣大學、台灣海洋大學、成功大學及中山大學共組「船模試驗國家隊」，定位為「國家級造船試驗研究機構」的國家船模實驗室正式營運後，將成為國艦國造與國防自主的關鍵基石。

國海院說，國家船模實驗室以「船艦運動性能試驗」、「水下船艦操縱性能」、「船模試驗專業人才培訓」為三大發展主軸，可完整補足我國船模試驗的缺口、精進船舶設計與海事應用、推動國艦國造政策、加增我國海洋產業國際競爭力

國家船模實驗室位於高雄興達港，將建置耐海性能水槽與迴旋臂水槽，配置造波機系統、拖車與迴旋臂系統、船模實驗相關儀器設備、高速電腦及船模製造工場，全案總經費44.79億元，預計2027年竣工啟用。

國海院說，國家船模實驗室於正式營運後，將藉由精準且先進的技術支持，共同培育我國船模實驗操作與船模製造等專業人才，提供完整且高品質的船模試驗服務，強化造船產業核心競爭力，為台灣海洋產業注入新動能。

海巡署 競爭力 興達港 蔡英文

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