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新加坡黃循財即將接棒 朱立倫：李顯龍經驗對中華民國是大警示

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

新加坡副總理兼財政部長黃循財今將接替執政20年的李顯龍，成為星國60年前獨立以來的第4位總理。國民黨主席朱立倫今天表示，對新加坡兩位領導人表達最高的敬意與謝意；同時他也提到，台灣太民粹、太短視，只有獨霸的執政，忽略在野提出良善的建言，讓台灣無法凝聚社會共識、向上提升。

朱立倫今天在中常會發表談話指出，黃循財年輕有為、歷練完整，在最近這幾年，帶領新加坡團隊走過疫情，展現出堅強的領導力、協調力，同時讓新加坡成為第一波走過疫情，迎向繁榮的新的時代。國民黨對黃循財十分有信心，相信他所領導的新加坡，一定能讓新加坡再向上提升。

朱立倫表示，國民黨同時要對李顯龍表達最高敬意。李顯龍領導新加坡20年，也是他20幾年的老朋友，親眼與大家共同見證新加坡20年來的進步繁榮。前總理李光耀讓世界認識新加坡，前總理吳作棟讓新加坡走向全世界，李顯龍則讓全世界最好的人才、國際的企業、世界的朋友都走進新加坡。

朱立倫提到，感謝新加坡在關鍵時刻扮演關鍵的角色，讓世界更和平、兩岸更和平。李顯龍展現出他驚人的意志力和領導力與遠見。在他最後一次卸任前的訪談中提到，新加坡最重要的三件事情，社會的凝聚力、長期的規畫，還要加上政治的和諧與良善。

朱立倫表示，李顯龍說，新加坡絕對不可以走向平庸，那就是最大的危機，周邊一些國家走向民粹主義，走向部落主義、走向本土主義，就是走向落後衰敗。李顯龍的經驗對中華民國是很大的警示，過去這幾年，我國為何無法像新加坡一樣成為世界的新加坡，成為地球上最耀眼的亮點，也沒辦法讓所有的國際企業走來台灣，讓所有的人才開放進入台灣，這是台灣自己要反省的。

朱立倫表示，李顯龍與黃循財這兩位老朋友，作為國民黨與人民行動黨特殊的情誼、幾十年的交情，他要特別表達最高的敬意與謝意。

新加坡 朱立倫 李顯龍

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