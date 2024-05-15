藍委守議場白營也加入 黃國昌：和國民黨夥伴合作

立法院17日院會將三讀通過國會改革五法，國民黨團今早舉行記者會，宣布為防綠營杯葛國會改革，啟動議場守夜，直到17日院會前，黨內立委將不分晝夜排班；民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，會本於最大的誠意跟善意，「跟國民黨夥伴合作」，因為這些重要的改革，民進黨已經跳票了8年，民進黨現在已經變成芭樂黨，是開芭樂票的黨，這些芭樂票，「我們5月17日幫它兌現」。

黃國昌受訪時，在場的國民黨立委在一旁邀約「歡迎你們一起來」，黃國昌轉頭，雙手合十笑說「謝謝，謝謝」。黃國昌說，5月17日完成國會改革的法案是整個台灣社會大家共同的期待，也希望那天會議能順利進行，這兩天也有跟國民黨立委翁曉玲針對最後的修正動議進行盤點，希望能取得最大共識。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡也證實，「我們台灣民眾黨班都排好了。」今下午啟動排班，並擇重要時段開直播。

據了解，民眾黨原擬從明天起排班守夜至17日上午，每人約一個半小時左右，不料今天被國民黨搶得先機，決定臨時調整從今天中午開始，由黃國昌擔任第一棒，接著黨內立委陳昭姿、林憶君等人接力，每人每班次數小時不等；15日、16日由黃國昌從深夜守夜至次日上午。國民黨團今天起到後天早上，分8梯次排班，每梯次排班立委約6到7人，多數「班時」6小時，也有3小時和最後一夜7小時的。

陳智菡表示，民眾黨和國民黨都有各自的國會改革版本要提，但民進黨一定會用盡各種方式杯葛，國民黨立委人數眾多，目前藍白正在協調，例如國會改革等內容雷同的可以共提；其餘差別較大的話，就各自提自己的版本。

陳智菡透露，民眾黨立委在議場前排班期間，會選擇重要時段進行直播，例如明天中午會把Youtube民眾之聲「民眾開講」搬到議場前，晚上立委守夜期間也會開直播，讓民眾看看議場前的狀況，也和民眾聊聊國會改革訴求。

黃國昌今早經過議場，遇到輪值的國民黨立委徐欣瑩、牛煦庭等人，徐欣瑩邀黃國昌「藍白一起啦」，黃國昌笑著用台語說「好」。媒體問黃國昌要加入排班嗎？黃國昌說，他本來今天中午就要來了，民眾黨誰幾點到幾點守議場，輪值班表都排好了。

黃國昌受訪時，在場的國民黨立委在一旁邀約「歡迎你們一起來」，黃國昌轉頭，雙手合十笑說「謝謝，謝謝」。黃國昌說，5月17日完成國會改革的法案是整個台灣社會大家共同的期待，也希望那天會議能順利進行，這兩天也有跟國民黨立委翁曉玲針對最後的修正動議進行盤點，希望能取得最大共識。