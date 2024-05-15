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京華城小組沒利益迴避？游淑慧：民眾黨用各種壓力逼她不要再查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。本報系資料照片
國民黨北市議員游淑慧。本報系資料照片

台北市前市長柯文哲身陷三大案爭議，北市議會京華城專案調查小組已開過兩場會議，但時事評論員陳清茂點名，調查小組召集人游淑慧先入為主、沒有利益迴避。游淑慧今受訪表示，民眾黨要用各種壓力，逼她不要調查京華城案，但這些動作愈顯得京華城這個案子「有鬼」。

對於是否應該退出京華城專案調查小組？游淑慧說，陳清茂講這個話，他本身也該要利益迴避，因他就是支持柯文哲的，就別人不要調查柯文哲，是不是他也要利益迴避？

游淑慧也說，調查小組成員都是不支持給這麼高容積率，是不是叫大家都不能調查？不是只有她不支持，目前調查小組成員立場都不支持高容積率，所以才會啟動調查。

游指出，現在民眾黨要用各種壓力，逼她不要調查京華城案，但這些動作，愈顯得京華城這個案子有鬼，已經運用各式各樣的壓力，包括內部管道要她退出調查小組，真的有點可笑。

游淑慧說，就算沒有她，小組其他成員也都覺得這個京華城案是有問題的，因為最早揭露的是民進黨議員許淑華，許也在專案調查小組內，難道是要找民眾黨議員當召集人，才公平嗎？專案小組也讓民眾黨議員加入，並沒有要求利益迴避。

柯文哲 民眾黨 游淑慧

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