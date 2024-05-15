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中選會今審定 新竹縣、台東縣議員缺額補選候選人資格

中央社／ 台北15日電

中選會今天（15日）召開委員會議，審定通過新竹縣議會第20屆議員第7選舉區及台東縣議會第20屆議員第16選舉區缺額補選候選人資格，5月17日辦理候選人號次抽籤，6月1日舉行投票。

新竹縣議會第20屆議員選舉第7選舉區選出的議員鄭昱芸、台東縣議會第20屆議員選舉第16選舉區選出的議員黃碧妹，分別經內政部在3月13日、3月20日解除議員職權。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，新竹縣選舉委員會及台東縣選舉委員會在民國113年4月29日到5月3日受理候選人登記申請。受理登記結果，新竹縣第7選舉區計有彭信康、陳星宏等2人登記；台東縣第16選舉區計有江鴻亞、董昌華、希婻‧瑪飛洑Sinan.Mavivo、林詩嵐等4人登記。

中選會指出，候選人資格經中選會審定結果，新竹縣第7選舉區候選人2人、台東縣第16選舉區候選人4人都符合規定，將由新竹縣選舉委員會及台東縣選舉委員會在5月17日辦理候選人姓名號次抽籤。

中選會說明，這次新竹縣議會第20屆議員第7選舉區及台東縣議會第20屆議員第16選舉區缺額補選，定於6月1日舉行投票，投票時間為上午8時到下午4時。

鄭昱芸詐領助理費，一審依貪污罪判處有期徒刑7年4月，二審依情堪憫恕規定減輕改判3年8月，3月13日最高法院駁回上訴定讞。黃碧妹涉嫌詐領議會出席費等津貼新台幣4900元，一、二審均依利用職務機會詐取財物罪判處1年10月徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年，3月20日最高法院駁回上訴定讞。

台東縣選舉 新竹縣選舉 議員

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