魚果市場爭議 柯文哲籲攤商抗議 鍾小平：和毛澤東有何不同
國民黨議員鍾小平等人控告台北市前市長柯文哲，任內與中華工程簽訂第一果菜及魚類批發市場改建案，涉嫌違反貪汙治罪條例；北檢已分他字案偵辦，並將柯文哲、前副市長彭振聲列為被告。不料，柯文哲昨在網路節目號召攤商去向鍾抗議；鍾小平今回嗆，柯文哲被列為被告，一定是有問題，柯這樣和毛澤東發動群眾鬥爭有何不同？
鍾小平表示，魚果市場改建已經講了3、4年，就是用減項發包方式和中華工程綁在一起，確保中華工程能獲得追加的50億元，「漁產怎麼可以8樓蓋5樓，蔬果那邊6樓蓋5樓，這就是創造新的綁標手法」，正常標中華工程標不到，柯才會被列為報告。
鍾小平說，議會當初也很反對，連50億元都不想給，但總不可能留個爛尾樓，萬華建設停滯，「給錢也給的很痛苦。」
鍾小平也批，民眾黨發言人吳怡萱講話毫無根據、素質低落，柯文哲堂堂為8年的台北市長、第三大黨主席，如今和吳怡萱取暖、唱雙簧，用這種下三濫方式對付議員，莫非是窮途末路？
另外，有關中華工程跳出來否認老闆是沈慶京，鍾小平回應，中華工程整個都是威京企業旗下，錢、股本當然是沈慶京出的。
針對鍾小平與柯文哲在魚果市場的交鋒，民進黨北市議員洪婉臻表示，在地人對第一魚果改建相當期待，不樂見其中有「人為因素」造成延宕與爭議，無論是減項發包再擴充或不斷的變更增加預算，柯文哲都避不掉責任，如今已列他字案，柯文哲就好好交代清楚，整天噴政治口水只是讓人覺得想轉移焦點，做賊心虛毫無意義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言