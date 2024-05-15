魚果市場爭議 柯文哲籲攤商抗議 鍾小平：和毛澤東有何不同

國民黨議員鍾小平等人控告台北市前市長柯文哲，任內與中華工程簽訂第一果菜及魚類批發市場改建案，涉嫌違反貪汙治罪條例；北檢已分他字案偵辦，並將柯文哲、前副市長彭振聲列為被告。不料，柯文哲昨在網路節目號召攤商去向鍾抗議；鍾小平今回嗆，柯文哲被列為被告，一定是有問題，柯這樣和毛澤東發動群眾鬥爭有何不同？

鍾小平表示，魚果市場改建已經講了3、4年，就是用減項發包方式和中華工程綁在一起，確保中華工程能獲得追加的50億元，「漁產怎麼可以8樓蓋5樓，蔬果那邊6樓蓋5樓，這就是創造新的綁標手法」，正常標中華工程標不到，柯才會被列為報告。

鍾小平說，議會當初也很反對，連50億元都不想給，但總不可能留個爛尾樓，萬華建設停滯，「給錢也給的很痛苦。」

鍾小平也批，民眾黨發言人吳怡萱講話毫無根據、素質低落，柯文哲堂堂為8年的台北市長、第三大黨主席，如今和吳怡萱取暖、唱雙簧，用這種下三濫方式對付議員，莫非是窮途末路？

另外，有關中華工程跳出來否認老闆是沈慶京，鍾小平回應，中華工程整個都是威京企業旗下，錢、股本當然是沈慶京出的。

針對鍾小平與柯文哲在魚果市場的交鋒，民進黨北市議員洪婉臻表示，在地人對第一魚果改建相當期待，不樂見其中有「人為因素」造成延宕與爭議，無論是減項發包再擴充或不斷的變更增加預算，柯文哲都避不掉責任，如今已列他字案，柯文哲就好好交代清楚，整天噴政治口水只是讓人覺得想轉移焦點，做賊心虛毫無意義。