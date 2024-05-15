游淑慧任調查京華城召集人 陳清茂：球員兼裁判

台北市前市長柯文哲任內將京華城土地容積率從原本560％提高至840％，討論延燒多日。時事評論員陳清茂表示，台北市議員游淑慧過去在郝龍斌市府團隊，就不認同京華城案的陳情，如今作為台北市議會調查小組召集人，恐有先入為主、不公正之嫌，應該利益迴避，退出調查小組。

陳清茂表示，京華城一案，游淑慧應該要利益迴避，因為游淑慧曾在郝龍斌辦公室待了6年，期間更接到企業陳情，裡面就包含京華城一案，甚至是業主抗議，這過程郝龍斌市長室都壓下來，若換個角度來看，這是郝團隊不作為，還是對特定企業有意見？

陳清茂指出，游淑慧在該案算半個當事人，今天擔任台北市議員並作為北市議會調查小組的召集人，恐有先入為主之嫌。游淑慧以前在郝龍斌市長室就不認同京華城一案的陳情，現在當然更不會認同柯文哲的作為，怎麼做到公平調查？而且民眾黨現在對於京華城案的所有澄清，游淑慧明顯視而不見。

陳清茂也解釋，京華城一案不是柯文哲主動要處理，而是監察院糾正台北市政府，柯才開始作為，用另一種角度來看，不是要先肯定柯文哲團隊嗎？現在藍綠卻一起指責柯文哲交辦處理有問題，但京華城案是合議制通過，社會應該要冷靜思考，政府存在就是幫民眾解決問題，柯文哲願意面對、敢去解決，有何不對？

京華城董事長陳玉坤則在上月「京華城被霸凌的前世今生」記者會中指出，京華城560%容積是基準容積，且是因為監察院糾正台北市政府，才得以恢復到正常的560％基準容積率，再加上依法申請拿到的20%容積獎勵，以及容積移轉30%，而這30%其中15%為捐贈公設保留地，另外15%容移則是花費44億元容移代金向北市府購得，總計才有840%容積率，無任何一任台北市長圖利。