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質疑打詐徒法不足以自行 藍智庫籲科技防堵

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫國政基金會表示，防詐可透過AI協助判別，或是以大數據分析詐騙熱點，警方即可針對熱點加強巡邏、監控，讓詐騙現形。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫國政基金會表示，防詐可透過AI協助判別，或是以大數據分析詐騙熱點，警方即可針對熱點加強巡邏、監控，讓詐騙現形。圖／聯合報系資料照片

詐騙橫行，行政院上周通過新打詐四法，國民黨智庫國政基金會今天（15日）表示，防詐可透過AI協助判別，或是以大數據分析詐騙熱點，警方即可針對熱點加強巡邏、監控，讓詐騙現形。奉勸數位發展部與其年花5000萬元出國考察，不如多想想怎麼把新科技拿來防制詐騙，更能造福全民。

智庫指出，儘管蔡政府2022年成立打詐國家隊，2023年通過打詐五法，但數字會說話。據警政署統計，詐騙件數及金額連7年創新高，從2017年的40.5億元，到去年已達88.78億元，如果用新創企業融資的角度看，短短七年可獲利翻倍，有這麼厲害的商業模式，根本不用融資，直接可以上市櫃了。

智庫指出，民進黨政府雖已修法加重刑度，但車手不減反增，徒法不足以自行，必須用人工智慧、區塊鏈等新科技協助防堵。

智庫表示，打詐重點在如何執行，要懂得引進新科技防堵。當局應善用區塊鏈技術不可竄改的特色，結合實名制，就能前端管理、溯源，從車手、機房一步步揪出主謀；區塊鏈技術也能減少誤判，凍結無辜民眾帳戶的問題，很遺憾蔡賴體制下的主管官員，均無科技防堵詐騙的認知。

詐騙

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