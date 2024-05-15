反制徐巧芯送蜜餞 吳思瑤贈吳釗燮蜂蜜：密件就該封

針對國民黨立委徐巧芯日前公開外交部機密文堅質疑台捷合作，外交部提告徐巧芯洩密。外交部長吳釗燮今至立法院備詢，再度與徐巧芯交手，徐巧芯送芒果乾給吳釗燮，並稱它是「蜜餞」（密件）。民進黨立委吳思瑤下午則送「蜂蜜」（封密）給吳釗燮，強調是密件就該封。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，併請衛生福利部列席，並備質詢。徐巧芯第一棒質詢，她身穿魔法袍、拿魔法棒上質詢台，先問吳釗燮今日會不會再自稱「林北」，吳釗燮回答說不會，他會用正式的國語，徐巧芯則說謝謝，她今日不想再認一個爸爸。

徐巧芯並說要送禮物給吳釗燮。她口頭上說要送「蜜餞」給吳釗燮，取諧音「密件」，不過真正送的是芒果乾，上面貼有「密件」的貼紙。

吳思瑤質詢時則說，剛剛有徐巧芯送你一個禮物是蜜餞，她要暗喻的就是密件。吳思瑤認為，徐巧芯可能覺得國家機密就像在便利商店隨手買的蜜餞一樣，可以隨便大放送、可以隨便的拿來做自己的政治作秀的道具。吳思瑤則送吳釗燮蜂蜜，取諧音「封密」，強調是密件就該封，國家機密不能有漏洞。