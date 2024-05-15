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賴清德盼產官學界共同合作 推動我資安產業更上一層樓

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

副總統賴清德15日上午出席「2024臺灣資安大會」時指出，資安即國安，未來他將持續支持資安產業發展，並期盼與產、官、學各界共同合作，推動臺灣資安產業更上一層樓。

賴清德致詞時表示，很高興連續3年受邀出席臺灣資安大會，他也以行動持續支持資安產業的發展。今天在場還有未來的行政院鄭麗君副院長、數位發展部黃彥男部長及國安會李育杰諮詢委員，代表新政府將持續與資安的產、官、學各界共同合作，推動臺灣資安產業更上一層樓。

賴清德提到，短短10年間，臺灣資安大會每年都持續成長、壯大。今年邀請來自全球500家知名資安品牌共襄盛舉，舉辦300場以上資安講座，吸引超過1萬8,000人參加，成果豐碩。他要向谷祖惠創辦人、吳其勳總編輯及資安大會同仁們表示敬意。

賴清德指出，資安即國安，未來新政府將延續蔡總統政策推動國安工作。根據世界經濟論壇（World Economic Forum）的《2024年全球風險報告》，「假訊息與錯誤訊息」是未來2年世界最高的風險；「網路犯罪與安全危機」則是未來2年世界第4嚴重的風險。此外，臺灣也是全球境外假訊息最嚴重的國家，因此比起其他國家，我們更有環境練習防衛及發展資安產業。

賴清德表示，他在行政院長任內，即明白資安問題的嚴重性，希望能化挑戰為機會，推動「資安產業發展行動計畫」，政府也陸續通過《資訊安全管理法》，並成立數位發展部，目的是把資訊安全做好、好好發展資安產業。這除了需要政府支持外，也要靠大家共同努力，用行動表達對資安產業的支持。

隨後，賴清德在主辦單位導覽下，參觀今年參展攤位，實地瞭解臺灣資安防護及應用的發展成果。包括青平台基金會董事長鄭麗君、中研院資通安全專題中心執行長黃彥男、研究員李育杰、臺灣資安大會創辦人谷祖惠、主席吳其勳等亦出席是項活動。

資安 賴清德

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