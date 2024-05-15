宏國前第一夫人貪汙金額恐涉台援款 吳釗燮：若挪用加以譴責

我國前友邦宏都拉斯前第一夫人博妮拉（Rosa Elena Bonilla）涉貪遭判刑，外交部日前稱貪汙款項與台灣無關，不過民眾黨立委黃國昌今（15日）引用聯合國調查報告指出，貪汙金額中包含台灣援助款。對此，吳釗燮表示，若挪用援助款他加以譴責，也指出外交部將做調查，擬二周內提出書面報告。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，併請衛生福利部列席，並備質詢。

宏都拉斯前第一夫人貪腐遭判刑，2022年被判刑14年，黃國昌質詢時表示，他日前詢問外交部，其貪汙是否包含台灣援助款項，但外交部當時說與台灣無關，不過他調出聯合國在宏國成立的反貪腐委員會所做的報告，調查報告中寫得很清楚，內容寫明錢的確是台灣給宏都拉斯的，「跟（外交部）上次的回覆完全不一樣。」

外交部拉丁美洲及加勒比海司長鄭力城對此回答說，本案是計畫執行完後，當地報導揭露可能有17萬元可能來自我方，當時雙方仍有邦交關係，有請同仁去當地檢調單位釐清，得到的回覆是還在清查，不能排除，然而最後判決書上沒有說出款項來源。

黃國昌則說，有報告指出，從2011年到2014年有高達400萬美元來自各來源的捐款，其中有包含來自台灣的款項，2022年法院判決書也指出2010年到2014年啟動的宏都拉斯兒童鞋子與制服計畫有款項遭挪用，他詢問說該計畫是否與台灣有關？

鄭力城表示，這項計畫確實與台灣援助的計畫有類似之處。黃國昌說，希望釐清事實，強調錢被貪汙了不是我們的錯，但台灣必須要有立場，站直腰桿說話。