快訊

今年首現日本腦炎 高雄60多歲男臉麻痺發病9天後死亡

財神到！農曆四月「這些生肖」將迎來大豐收

姊弟疑生前遭餵毒再被母悶殺 閨密涉供毒被警帶回偵訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏國前第一夫人貪汙金額恐涉台援款 吳釗燮：若挪用加以譴責

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我國前友邦宏都拉斯前第一夫人博妮拉（中）涉貪遭判刑，民眾黨立委黃國昌引用聯合國調查報告指出，貪汙金額中包含台灣援助款。路透
我國前友邦宏都拉斯前第一夫人博妮拉（中）涉貪遭判刑，民眾黨立委黃國昌引用聯合國調查報告指出，貪汙金額中包含台灣援助款。路透

我國前友邦宏都拉斯前第一夫人博妮拉（Rosa Elena Bonilla）涉貪遭判刑，外交部日前稱貪汙款項與台灣無關，不過民眾黨立委黃國昌今（15日）引用聯合國調查報告指出，貪汙金額中包含台灣援助款。對此，吳釗燮表示，若挪用援助款他加以譴責，也指出外交部將做調查，擬二周內提出書面報告。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，併請衛生福利部列席，並備質詢。

宏都拉斯前第一夫人貪腐遭判刑，2022年被判刑14年，黃國昌質詢時表示，他日前詢問外交部，其貪汙是否包含台灣援助款項，但外交部當時說與台灣無關，不過他調出聯合國在宏國成立的反貪腐委員會所做的報告，調查報告中寫得很清楚，內容寫明錢的確是台灣給宏都拉斯的，「跟（外交部）上次的回覆完全不一樣。」

外交部拉丁美洲及加勒比海司長鄭力城對此回答說，本案是計畫執行完後，當地報導揭露可能有17萬元可能來自我方，當時雙方仍有邦交關係，有請同仁去當地檢調單位釐清，得到的回覆是還在清查，不能排除，然而最後判決書上沒有說出款項來源。

黃國昌則說，有報告指出，從2011年到2014年有高達400萬美元來自各來源的捐款，其中有包含來自台灣的款項，2022年法院判決書也指出2010年到2014年啟動的宏都拉斯兒童鞋子與制服計畫有款項遭挪用，他詢問說該計畫是否與台灣有關？

鄭力城表示，這項計畫確實與台灣援助的計畫有類似之處。黃國昌說，希望釐清事實，強調錢被貪汙了不是我們的錯，但台灣必須要有立場，站直腰桿說話。

吳釗燮最後說，如果宏國貪汙挪用到台灣的款項，他加以譴責，也承諾會再去調查，二周內會提供書面報告。

外交部長吳釗燮。記者曾原信／攝影
外交部長吳釗燮。記者曾原信／攝影

外交部 貪汙 黃國昌

延伸閱讀

林飛帆將任國安會副秘 吳釗燮：適才適所

助台灣參與WHA 吳釗燮：已有6國幫忙提案

徐巧芯穿魔法袍質詢 綠委：只有史萊哲林常在霸凌同學

吳釗燮「林北說」惹議還自稱鄉下人 「鄉親」彰化縣長王惠美有話說

相關新聞

蔡總統是否會特赦陳水扁 蔡其昌：總統會衡量社會各界聲音

總統當選人賴清德下周將就職，外傳總統蔡英文可能在卸任前特赦前總統陳水扁；立委蔡其昌今天在台中市梧棲區活動現場受訪表示，特...

魚果市場爭議 柯文哲籲攤商抗議 鍾小平：和毛澤東有何不同

國民黨議員鍾小平等人控告台北市前市長柯文哲，任內與中華工程簽訂第一果菜及魚類批發市場改建案，涉嫌違反貪汙治罪條例；北檢已...

藍委質疑520前一紙令瞬間可特赦陳水扁 綠委：這是假設性議題

蔡英文總統卸任前可能特赦犯貪汙罪的前總統陳水扁，立法院司法及法制委員會今請司法院、法務部專題報告。立委鍾佳濱搬出1996...

彭振聲恐成關鍵破口？她分析柯文哲身陷三大案被告後續

繼京華城、北士科案後，民眾黨主席、北市前市長柯文哲任內減項發包的第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，地檢署昨已分他字案，...

黃循財即將接棒李顯龍 朱立倫提與2人交情致敬

新加坡副總理兼財政部長黃循財今將接替執政20年的李顯龍，成為星國60年前獨立以來的第4位總理。國民黨主席朱立倫今天表示，...

賴清德520將簽署首份公文 選擇台灣本土品牌鋼筆

準總統賴清德520就任，據了解，賴清德就職後將以新任總統身份簽署首份公文，內容是行政院院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。