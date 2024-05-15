國台辦懲戒劉寶傑等5名嘴 學者：恐用金融、入境管制

大陸國台辦今天（15日）宣布，將懲戒黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川這5名台灣名嘴及其家屬，批評他們蒙蔽部分台灣民眾，攪動兩岸敵意，傷害了兩岸同胞感情。陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔認為，應該會動用反分裂法與國家安全法，但該兩法並無詳細處罰規範，最後還是會回到刑法的危害國家罪以及某些金融或入境的管制措施。

林志潔批評，中共一貫手法皆是如此，一方面送一些震災物資，一方面威脅恫嚇台灣。這5位名嘴要說是台獨頑固份子，以黃世聰、劉寶傑兩位平日發表的言論來看，也著實勉強了些。這也可知對中共來說，不是平衡報導兩面俱陳，就可以讓其滿意的。

林志潔指出，中共要制裁是一件事，能否制裁得到，是執法現實面的問題，但也必須提醒國人，在中國、澳門、香港出入境，要確保自己的人身安全，這個國家沒有道理可講，法律是用來做控制社會的武器，而不是權利的保障 。