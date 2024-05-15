彭振聲恐成關鍵破口？她分析柯文哲身陷三大案被告後續

繼京華城、北士科案後，民眾黨主席、北市前市長柯文哲任內減項發包的第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，地檢署昨已分他字案，將柯與前副市長彭振聲列被告。曾在2020年被民眾黨列不分區提名人的吳靜怡今天（15日）在臉書表示，彭振聲會不會成為柯文哲的關鍵破口，值得關注。若真有犯罪事實，轉汙點證人對彭振聲有利，若檢廉開始搜索傳喚柯文哲、彭振聲，對柯而言絕對是政治風暴。

吳靜怡說，彭振聲是柯文哲難得在市府一手拉拔重用的少數人之一。柯文哲、彭振聲列3大案被告，北檢併案指揮廉政署蒐證偵辦，彭振聲會不會成為柯文哲的關鍵破口，值得關注。

吳說，畢竟，彭振聲對民眾黨其實沒有什麼參與和熱情，柯文哲現在影響力只縮限在一個第三政黨黨主席，價值衡量的判斷，彭振聲沒有為柯文哲扛太多可能罪責的必要性，如果真的有具體犯罪事實，轉汙點證人對彭振聲有利，若檢廉開始對柯文哲、彭振聲有搜索、傳喚行動，對於柯文哲而言絕對是極大政治風暴。