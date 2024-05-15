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總統接見變裝皇后秀冠軍妮妃雅 讚無所畏懼做自己

中央社／ 台北15日電

總統蔡英文今天（15日）接見魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅表示，華麗演出的背後，其實是一場反抗社會的歧視、反抗異樣的眼光，她相信，妮妃雅的成長歷程，也會帶給許多台灣年輕人勇氣，能夠無所畏懼、保留真心，做自己。

總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍陪同下，接見魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅（NymphiaWind）、星座專家唐綺陽等人，妮妃雅更帶來變裝秀表演，驚豔全場，讓總統府敞廳擠滿人潮。

總統致詞表示，這是她當總統8年，第一次總統府這麼熱鬧，而且有這麼多顏色，還有這麼多漂亮的人，謝謝妮妃雅及各位皇后帶來這麼精彩的演出，她也再次恭喜妮妃雅獲得變裝皇后秀的總冠軍，也是該節目第一位摘下后冠的台灣人，非常不容易。

總統提到，妮妃雅在節目中與來自全世界的皇后競賽，不僅要模仿脫口秀、對嘴、跳舞，還在自己的服裝上融入了台灣的元素，驚艷了評審與全世界的觀眾，然而在華麗演出的背後，其實是一場反抗社會的歧視、反抗異樣的眼光，謝謝各位皇后展現無所畏懼的美麗，挺身而出、打破框架。

總統指出，妮妃雅奪冠的那一天，也是紀念玫瑰少年葉永鋕性別平等教育日、後天也是國際不再恐同日，過去幾年政府致力於推動性別平等，也完成了婚姻平權，就是希望在民主自由的台灣，不論性別氣質、性向，每個人都可以展現自我，也能和自己相愛的人成家。

總統透露，現在的台灣已經是世界的台灣，台灣的妮妃雅是世界的皇后，妮妃雅將在今年8月巴黎文化奧運台灣館演出，讓更多人看到台灣的文化。

「Shantay you stay.」總統強調，她要再次謝謝妮妃雅，如同當初魯保羅給妮妃雅的啟發，「If you can'tlove yourself, how you gonna love somebody else？」她相信，妮妃雅的成長歷程，也會帶給許多台灣年輕人勇氣，能夠無所畏懼、保留真心，做自己。

妮妃雅致詞感謝蔡總統讓她到總統府表演，這應該成為全世界第一個總統府有皇后表演的地方，也感謝蔡總統讓台灣創下這麼多個第一，像是婚姻平權、台灣第一位女總統，謝謝蔡總統對國家的貢獻，讓她變成今天的樣子，發言一度哽咽。

妮妃雅透露，可以長到今天的樣子，要有一塊很好的土地，感謝總統與媽媽，讓她有這個家可以長大，並說今天服裝採用台灣特有種的黃蓮花，是一個小黃花，像蓮花一樣出淤泥而不染，因為有蔡總統的榜樣，可以展現出「我們的美貌」，謝謝蔡總統8年的貢獻，成為台灣的媽媽。

唐綺陽表示，很高興有機會受邀擔任觀禮嘉賓，自己是不勇敢的人，對於妮妃雅能夠勇敢做自己真的是目瞪口呆，非常佩服，妮妃雅的耀眼是世界級，只要跨出心中那道坎就可以如此耀眼、實在太療癒了，謝謝妮妃雅帶來的啟發與啟示。

婚姻平權 總統府 蔡英文

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