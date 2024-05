總統接見變裝皇后秀冠軍妮妃雅 讚無所畏懼做自己

總統蔡英文今天(15日)接見魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅表示,華麗演出的背後,其實是一場反抗社會的歧視、反抗異樣的眼光,她相信,妮妃雅的成長歷程,也會帶給許多台灣年輕人勇氣,能夠無所畏懼、保留真心,做自己。

總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍陪同下,接見魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅(NymphiaWind)、星座專家唐綺陽等人,妮妃雅更帶來變裝秀表演,驚豔全場,讓總統府敞廳擠滿人潮。

總統致詞表示,這是她當總統8年,第一次總統府這麼熱鬧,而且有這麼多顏色,還有這麼多漂亮的人,謝謝妮妃雅及各位皇后帶來這麼精彩的演出,她也再次恭喜妮妃雅獲得變裝皇后秀的總冠軍,也是該節目第一位摘下后冠的台灣人,非常不容易。

總統提到,妮妃雅在節目中與來自全世界的皇后競賽,不僅要模仿脫口秀、對嘴、跳舞,還在自己的服裝上融入了台灣的元素,驚艷了評審與全世界的觀眾,然而在華麗演出的背後,其實是一場反抗社會的歧視、反抗異樣的眼光,謝謝各位皇后展現無所畏懼的美麗,挺身而出、打破框架。

總統指出,妮妃雅奪冠的那一天,也是紀念玫瑰少年葉永鋕性別平等教育日、後天也是國際不再恐同日,過去幾年政府致力於推動性別平等,也完成了婚姻平權,就是希望在民主自由的台灣,不論性別氣質、性向,每個人都可以展現自我,也能和自己相愛的人成家。

總統透露,現在的台灣已經是世界的台灣,台灣的妮妃雅是世界的皇后,妮妃雅將在今年8月巴黎文化奧運台灣館演出,讓更多人看到台灣的文化。

「Shantay you stay.」總統強調,她要再次謝謝妮妃雅,如同當初魯保羅給妮妃雅的啟發,「If you can'tlove yourself, how you gonna love somebody else?」她相信,妮妃雅的成長歷程,也會帶給許多台灣年輕人勇氣,能夠無所畏懼、保留真心,做自己。

妮妃雅致詞感謝蔡總統讓她到總統府表演,這應該成為全世界第一個總統府有皇后表演的地方,也感謝蔡總統讓台灣創下這麼多個第一,像是婚姻平權、台灣第一位女總統,謝謝蔡總統對國家的貢獻,讓她變成今天的樣子,發言一度哽咽。

妮妃雅透露,可以長到今天的樣子,要有一塊很好的土地,感謝總統與媽媽,讓她有這個家可以長大,並說今天服裝採用台灣特有種的黃蓮花,是一個小黃花,像蓮花一樣出淤泥而不染,因為有蔡總統的榜樣,可以展現出「我們的美貌」,謝謝蔡總統8年的貢獻,成為台灣的媽媽。

唐綺陽表示,很高興有機會受邀擔任觀禮嘉賓,自己是不勇敢的人,對於妮妃雅能夠勇敢做自己真的是目瞪口呆,非常佩服,妮妃雅的耀眼是世界級,只要跨出心中那道坎就可以如此耀眼、實在太療癒了,謝謝妮妃雅帶來的啟發與啟示。