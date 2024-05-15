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疑捲「北士科」爭議 林育鴻未正面回應：我必須嚴守分際

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府副秘書長林育鴻涉「北士科」爭議，林表示，他現職是台中市府的公務人員，「我必須嚴守分際」，針對台北市府事務的問題，他不便發言。記者余采瀅／攝影
台中市府副秘書長林育鴻涉「北士科」爭議，林表示，他現職是台中市府的公務人員，「我必須嚴守分際」，針對台北市府事務的問題，他不便發言。記者余采瀅／攝影

北市前市長柯文哲「北士科案」，外界質疑當年台北市府與元大人壽的會議紀錄疑遭偽造，當時由現任中市府副秘書長林育鴻主持。民進黨台中市議員周永鴻今（15日）在市議會質詢林育鴻「到底有沒有主持那場會議？」林育鴻說，他現職是台中市府的公務人員，「我必須嚴守分際」，針對台北市府事務的問題，他不便發言。

議員周永鴻表示，109年12月16日北士科T17、T18兩塊地設定地上權案會議近日被爆出疑似造假，當初會議簽到的企業代表否認參加，而時任北市府副秘書長林育鴻在簽到表和會議記錄上作為主持人卻未簽名，周永鴻問林育鴻「到底有沒有主持12月16日那場會議？」但林育鴻並未正面回應， 僅一再強調「我現在是台中市府的公務人員，必須嚴守分際」。

周永鴻持續逼問，林育鴻的回答對中市發展至關重要，身為擔任要職的公務員，若過去擔任公職期間有說謊及參與造假會議記錄的情事，其經手的各項會議及招標採購案的誠信都會被質疑，影響市府公信力；反之如果有參與會議討論的企業對外發聲明沒參加，等同公然說謊，該企業參與台中市的投資、促參等案件都該被中市府重新檢驗，未來對其參與投標也該嚴格把關。

台中市副市長黃國榮緩頰說，整起事件在司法調查中，林副秘書長目前在台中市府服務，這個場合不需要發表意見，如果未來檢調要他去說明，林副秘書長就會配合。

周永鴻也問黃國榮，台北市議會針對北士科疑似弊端已經成立跨黨派調查小組，未來極可能邀請林育鴻說明案情，「中市府是否會以公務繁忙為由讓林育鴻向調查小組請假？」

黃國榮回應，中市府不會以公務繁忙為由讓林育鴻不出席，至於是否准假要看林育鴻屆時如何請假，如果請自己的休假出席，市府一定會准假；假如是公假或是事假出席，市府就會斟酌考量。

台中市府副秘書長林育鴻涉「北士科」爭議，林表示，他現職是台中市府的公務人員，「我必須嚴守分際」，針對台北市府事務的問題，他不便發言。記者余采瀅／攝影
台中市府副秘書長林育鴻涉「北士科」爭議，林表示，他現職是台中市府的公務人員，「我必須嚴守分際」，針對台北市府事務的問題，他不便發言。記者余采瀅／攝影
台中市府副秘書長林育鴻疑似捲入前台北市長柯文哲任內的「北士科案」，民進黨台中市議員周永鴻今在市議會質詢林育鴻「到底有沒有主持那場會議？」記者余采瀅／攝影
台中市府副秘書長林育鴻疑似捲入前台北市長柯文哲任內的「北士科案」，民進黨台中市議員周永鴻今在市議會質詢林育鴻「到底有沒有主持那場會議？」記者余采瀅／攝影

北市 台中市 周永鴻

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