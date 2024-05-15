國民黨輪流守夜立法院 目標17日院會首案就審國會改革

政權即將交替，國民黨立法院黨團為了通過「國會改革五法」，將於今天（15日）開始在議場前不分晝夜排班遞案。國民黨團指出，新政府須面對新國會、新民意，國會改革法案已排入本周五立法院的院會議程，希望這個最重要的花朵能在5月20日新政府上台前，正式綻放。

國民黨團總召傅崐萁指出，國民黨團今天開始排隊，就是希望「國會改革五法」都能在周五的院會，能依照議事規則逐案討論，回應廣大的民意，讓中華民國的政府洗心革面有一個新的政治形態。能夠將所有的貪官汙吏繩之以法。讓國會有權、人民有能，使陽光可以照進國會，讓政府更加清廉，做好服務的工作。

傅崐萁說，通過「國會改革五法」，才能讓人民真正的權利進入國會，監督貪贓枉法的政府，國民黨團立委不畏艱難，在議場前餐風宿露，就是要讓福國利民的法案排入議程。國民黨團也在此呼籲賴清德政府，新政府必須好好將不法的事情，通通揪出來。賴清德政府要以何種面貌面對國人、面對國際社會，是否走回過去鬥爭的路線或是洗心革面，5月17日大家一起拭目以待。

傅崐萁提到，民進黨團做為執政黨，更須遵守國會議事規則，做一個負責的執政黨，尊重在野黨提出相關的建言，將國會制度健全起來，才是國家之幸、百姓之福。

國民黨團書記長洪孟楷指出，為確保「國會改革五法」順利完成立法程序，即刻起在議場前漏夜排隊，就是要在周五上午4點第一個送案，要求周五院會必須依程序委員會討論事項的順序，依序處理，避免民進黨團以案海戰術或冗長發言杯葛議事。

洪孟楷表示，聽聞民進黨團可能當家還要鬧事，不排除要霸佔主席台。民進黨如果還想跟民意作對、不願意面對多數國人期待的國會改革，要用議事暴力杯葛議事，國民黨團奉陪到底，但這是被迫防守；國民黨團就是希望本周五的議程能依照議事規則，好好表決，順利進行。

國民黨團首席副書記長林思銘說，國民黨團現在將展現團結一致決心，讓陽光照進國會。民進黨政府過去8年官商勾結、貪汙腐敗，只有透過立法院完備監督、聽證調查權及相關的配套法案，才能讓這些貪官無所遁形。林思銘籲民進黨，為了國家進步、社會發展，大家一起來努力，讓國會改革五法，周五能順利三讀。