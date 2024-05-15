助台灣參與WHA 吳釗燮：已有6國幫忙提案

世界衛生大會將於瑞士日內瓦舉行，儘管日前有美國務卿布林肯公開鼓勵與支持，但台灣尚未收到邀請函。外交部指出，我邦交國正提案邀請台灣以觀察員身分參與。有立委詢問現在有幾個邦交國，或非邦交國已經提案？外交部長吳釗燮表示，目前有6國。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，併請衛生福利部列席，並備質詢。

第77屆世界衛生大會（WHA）將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行。國民黨立委馬文君質詢時詢問何以台灣在美國的大力支持之下，今年仍無法參加WHA？吳釗燮指出，我國自2009年至2016年參與WHA，是由於接受了中國的政治條件，是和中國之間有一些妥協。

馬文君反問，蔡政府於2016年執政後，我國仍以觀察員參與WHA，難道也是與中國妥協？吳釗燮則說，當時他擔任國安會秘書長，上任第一天就在處理這件事情，他強調，我國2016年參加WHA，有公開說明政府沒有接受中國的政治條件，也沒有接受中國對聯大2758號決議的說法，認為台灣先前是接受九二共識的條件的參與，但不同政府對於主權有不同的看法。

至於馬文君詢問，此次幫台灣在世界衛生組織提案，希望邀請台灣以觀察員參與WHA的邦交國有幾個？吳釗燮僅回答說，目前正在增加當中，認為台灣距離5月21日WHA報名截止還有好幾天的時間，預期所有的邦交國都會幫忙提案。

馬文君追問目前有幾個？吳釗燮說，已經有好幾個，下周五會公開最後的結果。不過馬文君沒有放棄，再問有多少邦交國、非邦交國幫忙提案？吳釗燮最後才說現階段有6個國家幫忙提案。