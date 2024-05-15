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游淑慧嗆老狗玩不出新把戲 民眾黨反擊：法盲還是文盲

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨上午舉行「賴清德根本是上演『老闆叫我測風向』實境秀」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨上午舉行「賴清德根本是上演『老闆叫我測風向』實境秀」記者會。記者林銘翰／攝影

台北市警用監視器傳輸費爭議延燒，國民黨台北市議員游淑慧今天（15日）說，民眾黨是在圍郝救柯，「老狗玩不出新把戲」。民眾黨發言人吳怡萱反酸，游淑慧一直幫忙護航，真是辛苦了，但是不要拿錯誤的圖卡，想要誤導社會大眾，請問到底是法盲還是文盲。

民眾黨主席柯文哲昨天在YouTube節目「柯P揪時在」表示，「我是台智光案的檢舉人」，此案是在台北市前市長郝龍斌任內簽約，一簽就是25年，自己在市長任內就多次想要解約，游淑慧上午在臉書發文反擊，民眾黨在圍郝救柯，老狗玩不出新把戲，「自己當了8年市長，該做不做的事都你在說，現在在叫罵什麼呢？」

民眾黨上午舉行記者會，吳怡萱受訪時表示，游淑慧一直幫郝龍斌護航，真的是辛苦了，首先是在過去八年，從來沒有國民黨籍議員被收押，這是鐵錚錚的事實，就是因為沒有具體事證，何來與對方交涉解約，如今已經有具體的相關事證，煩請台北市長蔣萬安好好解決問題。

吳怡萱批評，游淑慧依然拿錯誤的圖卡，想要繼續誤導社會大眾，「我要直接挑戰游淑慧，妳是法盲還是文盲」，費率根本不是問題，而是現在有人涉案，疑似收受賄絡取得不當利益，所以請她不要再轉移焦點。

有關台北市第一魚果市場改建爭議，國民黨台北市議員鍾小平昨天指控，柯文哲為了掩飾貪腐號召攤商抗議，「根本就是毛澤東的信徒、發動文化大革命」，吳怡萱則說，民進黨最近批評519活動的文宣很像毛澤東，但是他們已經不知道用過多次類似的形象，早就已經是「綠能你不能」。

吳怡萱反酸，難道鍾小平是吃到民進黨的口水，「老是貼柯文哲文革、毛澤東，你才是貼著柯文哲在刷存在感」，嚴肅的問題要嚴肅面對，市場改建是非常重要、需要持續推動的工程，奉勸這些為了政治利益、犧牲市場重大建設的人，請他們不要再繼續鬧下去。

民眾黨 游淑慧

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