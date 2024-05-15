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藍營批民進黨非核政策增加癌症風險 要求解決能源問題

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團今開記者會批評蔡政府再生能源票，導致我國電力仍有80%是使用火力發電，使民眾增加罹癌風險。記者張睿廷／攝影
國民黨立法院黨團今開記者會批評蔡政府再生能源票，導致我國電力仍有80%是使用火力發電，使民眾增加罹癌風險。記者張睿廷／攝影

國民黨立法院黨團今（15日）開記者會批評蔡政府再生能源票，導致我國電力仍有80%是使用火力發電，使民眾增加罹癌風險。其中，肺癌已是我國死亡率最高的癌症，要求即將上任的賴政府更改能源政策，解決空汙問題，重視核能，還給人民健康。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷說，中火、林口發電廠持續燃燒煤與氣，卻要用全民健康買單，我國肺癌、支氣管癌皆為主要死亡癌症。即便是有效率的燃煤機組，汙染也是天然氣的7倍、再生能源的16倍。賴清德說要減少3分之1的癌症死亡人數，但空汙問題不解決，要如何達成目標？

洪孟楷說，「G7已經說核能是乾淨能源了，盼賴清德跟隨國際潮流！」他曾詢問經濟部可否達成國際2035年廢除火力發電目標？經濟部卻回應，林口火力發電廠屆時仍會繼續燒煤，更別提還有中火，北北桃、中彰投的民眾情何以堪？盼賴清德如能赴立法院國情報告，能交代清楚能源政策是否要做調整。

國民黨立委黃健豪表示，賴清德有公衛背景，看到癌症的死亡人數與死因難道不會擔心？我國癌症死亡率最高的就是肺癌、支氣管癌等，且肺癌的健保平均花費從2016年的111億攀升到2022年的220億，還是死亡率最高的癌症，中彰投的癌症死亡率也是肺癌與支氣管癌最高，民眾已經無法再忍受。

國民黨立委李彥秀說，PM2.5與心血管疾病、肺病、中風與糖尿病等慢性病有關，且這些疾病造成健保大量支出，如能調整能源政策，不只可降低健保支出，也能讓民眾更健康。台灣民眾的平均餘命比日韓都低4到5歲，民進黨政府難道還要繼續擁抱反核神主牌？

國民黨立委廖偉翔說，台中火力發電廠排碳量全球第一，甚至一個發電廠的碳排就超過紐西蘭整國，未來還要增加6個燃氣機組，希望賴清德盡速檢討能源政策。

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