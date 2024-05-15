議員里長再度北上聲援高虹安 陳啟源：政治力不要介入

台北地方法院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天（15日）繼續交互詰問，網紅DearNaNa也到場直播聲援高虹安，法院外也聚集多名支持者聲援。新竹市議員、里長也揪團北上為高虹安打氣。議員陳啟源呼籲司法界，審理案件希望不要有政治力介入，還高虹安清白跟公道；議員李國璋也說，法院裡面呈現的真相，絕對跟檢調釋放給媒體的不一樣，大家要對市長有信心。

今天北上聲援高虹安的包括新竹市議員陳啟源、李國璋，樹下里長蔡志堅，以及新竹市家長會長協會理事長葉國文等人。陳啟源表示，高虹安在市政表現可圈可點，用心帶領各項建設，他也呼籲司法界人士，能夠不要被政治所牽動，這才是人民百姓之福。

李國璋表示，今天來幫市長高虹安集氣加油，也會全程陪伴旁聽，有最新進度會再跟大家報告。法院裡呈現的真相，絕對跟檢調釋放給媒體知道的不一樣，所以大家要對市長高虹安有信心。李國璋強調，接下來時間會比較緊迫，下禮拜開始定期會，市長將面對市政、議會、預算執行討論以及司法，的確會非常忙碌，大家也替她加油。

蔡志堅表示，因政治因素讓新竹市卡在艱難狀況沒辦法好好運作，政府應該要行政中立，包含法院，司法就是要公正不要偏左偏右。也希望這案子能盡快落幕，讓新竹市回歸平靜，市長這1年4月表現可圈可點，不只是市政，包含教育還有各領域都非常用心，但因為她官司纏身都要北上開庭，真的比較辛苦。

竹市家長會長協會理事長葉國文則說，今天針對司法不公、政治迫害，要幫高虹安加油打氣，他也曾經歷過這一段「政治迫害」，最終一、二審都判無罪。司法是人民最後一道防線，相信司法應該還給人民公平公正，能夠給人民一些信心。