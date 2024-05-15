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住都中心攜手國震中心 社宅導入結構安全監測系統

中央社／ 台北15日電

內政部次長花敬群今天說，住都中心攜手國震中心，在社會住宅導入結構安全監測系統，在地震後能監測建物結構安全，並快速初評監測數據，掌握社宅結構狀況並制定應變措施，保障住戶安全。

身兼國家住宅及都市更新中心代理董事長的內政部次長花敬群，上午與國家實驗研究院國家地震工程研究中心主任周中哲簽訂「社會住宅結構安全監測系統合作備忘錄」。

花敬群致詞時表示，蓋社宅不是只有「8年20萬戶達標」片面的邏輯，還潛藏很多內涵，政府興建社宅同時，也要同時建置一些機制，例如提高採取預鑄工法的普及率。這次與國震中心合作，在社宅建築物加裝地震感測器，可快速接收訊號，震後能掌握建築物受損程度。

花敬群說，社宅中需要支援、協助的高齡住戶比例高於一般社區，為了因應台灣地震頻繁，在過去一、兩年決標的社宅都會安裝這套系統，目前在林口社宅已先安裝進行測試，從0403地震後可看出對建築物衝擊影響狀況，並了解震後結構安全。

花敬群指出，未來10年台灣可能有400、500處社宅基地，除氣象署的地震監測系統外，還會加上社宅的結構安全監測系統，相互搭配下讓台灣對地震資訊掌握，將會是全世界一流，對地震研究、建築耐震標準規範等都很有幫助。

周中哲說，未來在全台各地社宅、將近1000棟建築物都會安裝監測系統，並延伸為預警系統，利用一樓測量到的震動訊號，推測數秒後的地震強度，提供住戶預警功能，也可將資訊分享給周遭的社區住宅的大樓，形成區域型預警系統。

周中哲表示，台灣有90%地震倒塌房子，都是因為一樓軟弱層，所以利用一樓的量測儀器，推測地震最大震幅後預警住戶，避免後續餘震造成大樓傾斜、倒塌，並可了解建築物震後受損程度，未來更可利用AI人工智慧技術繼續提升系統，建立建築防災建設平台，讓台灣有全球首創的AI智慧監測網。

住都中心指出，社宅結構安全監測系統能在地震後最短時間內，以Line訊息將量測紀錄與評估結果，同步上傳到社宅結構監測平台，提供系統管理者即時查閱地震資料建物反應資訊，一旦發現異常就能即時應變處理，並可作為結構專業技師進行建物巡查，以及後續補強的參考。

地震 建築 社宅

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