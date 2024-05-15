賴清德兩岸路線走向更獨斷 李彥秀：喝珍奶已成過去式

準總統賴清德520將就職，其兩岸政策、路線為外界關注。國民黨立委李彥秀今（15日）表示，賴清德的兩岸政策，喝珍奶已是過去式，保守對抗才是主旋律。

李彥秀說，賴清德承襲蔡英文總統兩岸政策？這個樂觀的期待，恐怕已被賴清德否決了。今年2月17日，蔡英文在出席由陸委會、海基會舉辦的「2024大陸台商春節活動」。蔡英文在致詞表示，「維護區域及台海和平穩定的現狀，不僅是當前國際社會的共識，也是兩岸共同的責任，更是全體國人的期待，在對等尊嚴的前提下，持續尋求兩岸對話的可能，盼能逐步恢復雙邊有序的交流。」

李彥秀提到，昨天賴清德應「民主聯盟基金會」邀請，以錄影方式於第七屆「哥本哈根民主高峰會」發表演說。賴清德表示：「就任總統後，台灣將致力維護兩岸現狀，他不排除在相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提的原則下與中國展開對話。」文字遊戲，莫此為甚。

李彥秀表示，相較於蔡英文，賴清德在兩岸政策上，將走向更保守、更獨斷的方向前進。將蔡英文與賴清德前後僅差三個月的談話放在一起，乍看之下，好像是「照抄改寫」毫無新意。但仔細對照，「魔鬼藏在細節」裡，顯然，賴清德對兩岸交流與對話的可能，還沒上任，就已經「關上大門」。

李彥秀說明，第一，在對話前提上。蔡英文設下「對等尊嚴」的前題；而賴清德雖說「不預設前題」，實則已設下「相互尊重」、「互利互惠」、「尊嚴」、「不預設前題」等四項前題。細究賴清德的語意，自己（賴清德）先設下「相互尊重」、「互利互惠」、「尊嚴」三項前題，但要求對岸不能「預設前題」。「不預設前題」，往往就是「最嚴苛的前題」。

李彥秀指出，其次，在對話可能性上。蔡英文說：「持續『尋求』兩岸對話的可能，『盼能』逐步恢復雙邊有序的交流。」顯然，蔡英文對兩岸對話與交流是積極與期待的；但賴清德卻是在「四項前提」之下，還設下一個「『不排除』與中國大陸進行對話」。即使四項前提都達標，「要不要對話，還是要看恁爸（外交部長吳釗燮用語）歡喜」。

李彥秀說，最後，在戰略層次上。蔡英文將兩岸對話，放在「維護區域」「台海和平穩定」「國際社會共識」「兩岸共同責任」以及「全體國人期待」戰略架構之下；但賴清德昨天附帶的「北京不斷施壓」「威權主義」「中國脅迫」以及「拒絕屈服」說法，才是賴清德兩岸政策的真實想法。

李彥秀強調，大選期間，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格(Laura Rosenberger)會晤三位總統參選人，並強調「反對片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話。」顯然，2017年的「親中愛台」、2024年的「交朋友、喝珍奶」都已是過去式，賴清德昨天的談話，透露了與蔡英文在兩岸政策的差異，更是為520演說以及未來四年的政策進行定調。