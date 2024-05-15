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徐巧芯穿魔法袍質詢 綠委：只有史萊哲林常在霸凌同學

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯今（15日）於立法院質詢外交部吳釗燮，針對吳釗燮自稱「魔法部長」一事，穿著「史萊哲林」學院的巫師袍，拿著魔法杖質詢。民進黨立委蘇巧慧批評說，看過哈利波特的人都知道，只有史萊哲林常常在霸凌同學。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，併請衛生福利部列席，並備質詢。徐巧芯質詢第一棒，在質詢前已準備好道具，穿著小說哈利波特中「史萊哲林」學院的巫師袍，拿魔法杖，質問吳釗燮到底是魔法部部長，還是外交部部長，並送吳釗燮「蜜餞」（諧音密件），調侃外交部日前向她提告洩密。

對此，蘇巧慧在質詢時則向吳釗燮說，她看到吳釗燮早上有收到禮物，是台灣當季水果乾，認為現在正是芒果的季節，芒果乾也蠻好吃的，大家應該可以趕快開來吃，因為有些「蜜餞」可以開，而且應該要拿出來趕快開、趕快吃，有些「密件」應該是不能開的，大家應該都很清楚，基層公務人員都很清楚，上面有個很大的密字，那個叫「密件」，認為此蜜餞非彼密件。

蘇巧慧並表示，看過小說哈利波特的人都知道，其實所有四大學院的人都在為人類努力，只有史萊哲林常常是在霸凌同學，強調選要選對。

吳釗燮 外交部 蘇巧慧

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