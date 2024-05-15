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媒體民調／40.3%民眾盼賴政府先拚經濟 31.1%盼拚治安

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
菱傳媒今天公布最新民調，由前立委、中山大學政治經濟系特聘教授張其祿（左3）主持，與會者包括前立委賴香伶（左1）、民眾黨立委張啟楷（左2)和林國成（左4）、國民黨立委林沛祥等。記者歐陽良盈/攝影
菱傳媒今天公布最新民調，由前立委、中山大學政治經濟系特聘教授張其祿（左3）主持，與會者包括前立委賴香伶（左1）、民眾黨立委張啟楷（左2)和林國成（左4）、國民黨立委林沛祥等。記者歐陽良盈/攝影

準總統賴清德520即將上任，菱傳媒今天（15日）公布最新民調，主題為「國人對賴政府520上任後之執政期許」，民調結果顯示，40.3%受訪者認為是經濟發展和財政金融、31.1%受訪者認為是內政和治安、28.5%認為是社會福利和勞動權益。

民調公布記者會今天在立法院舉行，由前立委、中山大學政治經濟系特聘教授張其祿主持，出席的包括前立委賴香伶、政大公共行政學系教授江明修、十方民調總經理黃志呈及立委林國成、張啟楷、林沛祥等人。

這份民調進行時間為103年5月2日到5月9日，成功樣本數1387份，採市話與手機雙底冊進行分層系統隨機抽樣，包括市話1087份、手機300份；問卷由張其祿設計。

張其祿指出，民調結果顯示，民眾最期待新政府未來能解決的20大問題為詐騙防制問題49.7%、低薪及高物價高通膨問題48.3%、校園霸凌與歧視43.8%、兩岸關係與兩岸衝突41.3%、環境破壞相關問題39.8%、長照問題38.1%、人才培育相關問題36.3%、教育改革問題36.3%、司法公正問題36.3%、居住正義問題35.5%、少子女化問題35.2%、健保問題34.9%、醫療問題34.6.%、國安問題34.6%、公共工程品質問題34.4%、治安問題33.5%等。

張其祿指出，這份民調顯示的很多都是蔡英文政府執政八年的未盡之處，例如詐騙問題仍為民怨之首，顯示民眾對政府防詐工作表現仍覺得不及格；許多問題都是陳年積弊，相關民怨一再重複、懸而未解。

張其祿指出，民調中所關切的少子化、長照、人才培育、勞保破產等問題，都是迫在眉睫的前瞻性政策課題，都是賴清德政府未來四年任期中可能面臨的，例如2025年台灣進入超高齡社會、2028年勞保破產、2028年私校大限等，都需新政府有未雨綢繆的前瞻性規劃和準備，才能挽救危機。

此外，張其祿提醒，兩岸關係是這次民調中民眾關心議題第四高的，兩岸關係牽動台灣生存和發展，中國隊新政府和賴清德準總統信任度低，且可能刻意打壓，如何突破中共封鎖和挑戰，將是新國安團隊在「蔡歸賴隨」下將遭遇的嚴峻考驗。

張其祿 民調 賴清德

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