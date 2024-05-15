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還堅持非核家園？ 楊瓊瓔：郭智輝說有接到總統指示

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委楊瓊瓔。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德原屬意的閣揆人選、民進黨智庫副董事長童子賢日前表態支持核電延役，賴政府能源政策是否調整備受關注。準經濟部長郭智輝今天（15日）低調現身立法院拜會經濟委員會，經委會召委楊瓊瓔表示，她當面向郭智輝表達能源政策諸多問題，郭允諾核能會符合民主做法，尋求多數人同意。

郭智輝今天低調現身立法院，拜會經濟委員會委員，包含立委陳超明、張嘉郡、呂玉玲、楊瓊瓔等人，預計中午和立委們餐敘。

楊瓊瓔受訪表示，她「直球對決」，詢問郭智輝2025非核家園政策的再生能源配比目標已跳票，賴政府是否還堅持非核家園？甚至「環境基本法23條」仍明定政府要達成非核家園目標，若要用核電，有無規畫改變？楊瓊瓔轉述，郭智輝表示有接到總統指示，跟過去最大差異是，跨部會議題會優先處理。

楊瓊瓔提到，她也詢問包含核能、現能源配比、台電財務長期虧損、民眾及產業圈都憂心電力供應、還有綠電發展不如預期又太貴等問題，上任後是否會優先檢討能源政策？郭智輝當面允諾，「大家對能源很關心，經濟部都會討論，來解決問題。」

楊瓊瓔轉述，郭智輝表示準行政院長卓榮泰有講到要做「行動內閣」，會在「法」的框架之內找尋新的辦法，解決問題。

有關台電虧損，楊瓊瓔指出，郭智輝也承諾，會強烈要求台電「妥善率要做好」。她並呼籲郭智輝，經濟部除發展高科技產業，也要重視佔企業99％、勞動人口920萬人的中小企業，為中小企業發展開闢新路。

另外，楊瓊瓔也提到，委員們在質詢時往往關心政策是否有問題，但質詢上的官員都會繞圈圈，不願意正面回答，所以他們在質詢時才會生氣，她希望郭智輝如果被罵要撐住；郭智輝則要楊瓊瓔下手輕一點。楊認為，郭智輝是溫和的人、態度身段柔軟，期待郭未來可以做到大家期待的樣子，能夠傾聽各界聲音。

楊瓊瓔 郭智輝

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