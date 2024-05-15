吳釗燮「林北說」惹議還自稱鄉下人 「鄉親」彰化縣長王惠美有話說
外交部長吳釗燮日前Threads社群稱 「面對無理質疑，林北一定吵到底」，「林北」一詞引發爭議，事後還說「我來自鄉下，鄉下人對自我的稱呼就是這樣。」吳釗燮是彰化大城人，彰化縣長王惠美認為，吳釗燮身為外交官，用詞可以優雅、可以犀利，但不應該用粗鄙的字詞，事後還以鄉下人來自我辯解。
王惠美縣長今天上午在縣議會與國民黨籍縣議員顧黃水花、白玉如、黃千宴聊天時，被問到對吳釗燮使用「林北」一詞的看法，王惠美覺得林北這個字詞「不太好聽」；顧黃水花說：「這像兄弟在講的話」，白玉如與黃千宴也說，不太尊重人，不應該是外交官用的字詞。
國民黨彰化縣議員陳玉姬在議會常以鄉土俚語問政，寓意深遠，也引人會心一笑。她詮釋「林北」一詞說，如果是私下場合，說「林北」，別人可能比較不會在意，但如果是公開場合或媒體，就不應該使用；「一句話可以使人笑，也可以使人跳，還可以使人氣死掉。」她說，政治人物用詞用字不可不慎，要看場合、事情及對象。
民進黨彰化縣議員莊陞漢認為，如果是在國會殿堂，使用詞字確實有必要更嚴謹，如果動輒以「父權」來扣帽子大可不必。畢竟吳釗燮是使用社群媒體，面對相當多元的對象，他使用生長的年代比較親切、習慣性的詞句，引來共鳴，只要不涉工作，其實並不為過。
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