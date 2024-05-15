美前副國安顧問：美下任總統應表明不容中國犯台

「日經亞洲」以《美國分析家：對台防衛戰略模糊需要澄清》為題報導，指出美國前副國安顧問博明認為美國下任總統應維持現任總統拜登對中國武力犯台時會軍事介入的承諾。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，博明（MattPottinger）近日受訪時說，美國前總統川普若在今年11月大選再度當選總統，應「表明他不會允許北京在西太平洋發動戰爭」，包括入侵台灣。

博明曾在川普執政時擔任副國家安全顧問，以對中採取強硬立場聞名，現任美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國計畫主席。

拜登和前幾屆政府長久以來對於有關保台抗中的計畫維持「戰略模糊」，川普在任內也維持這項政策，避免明說美國將保衛台灣。但博明表示，拜登現已4次表態願意協防，設立了繼任政府應遵守的新標準。

博明說，如果川普表明美國將以武力保衛台灣，「我認為這會強化嚇阻力道，如果川普再度當選，此舉將有助於在他的第2個任期內維持穩定與和平」。

美國軍事官員先前表示，預計中國軍隊將在2027年前具備侵略台灣的能力。博明說：「如果美國、台灣和日本做好準備強化備戰，我們就很有可能嚇阻（中國國家主席）習近平為了台灣的事挑起衝突。」博明很快將發行新書「沸騰的護城河：保衛台灣的緊急步驟」（The Boiling Moat: Urgent Steps to DefendTaiwan，暫譯），其中的護城河就是指台灣海峽。

博明談到川普第一個任期時表示：「我認為川普願意接受美中關係裡的摩擦，願意對抗北京讓對方付出代價，他的態度完全正確。」他還說：「我相信川普總統絕對會（於第2個任期內）在貿易問題上對北京採取強硬態度。」

與此同時，博明也表示有點擔憂川普可能延攬入閣的人才類型，「如果他延攬孤立主義思想家，我認為他們不會為他好好服務，反而會破壞他的第一個任期政策」。

拜登政府今天稍早宣布，將對總值180億美元的中國輸美商品提高關稅，包括將中國電動車關稅變為4倍至100%。此舉是審查川普政府對中國輸美商品徵收懲罰性關稅措施的一環。

博明分析拜登對中策略，稱「一開始相當不錯」，延續了川普政府政策並在某些情況下深化，「但真正開始出錯是在2023年初，就在美國上空發現有間諜氣球盤旋之後。拜登政府當時決定陸續派出5名內閣級官員前往北京，而北京恐怕只會將此解讀為軟弱的表現」。

博明表示，拜登「管理與中國競爭」的政策，「不過是另一種敘述1970年代美國緩和政策的方式」。緩和政策是指美國在冷戰時期尋求與蘇聯關係解凍的策略。

博明說：「我相信歷史學家在很大程度上已判斷緩和政策並不能有效實現目標。」博明認為拜登政府「應以贏得競爭為目標，而不是管理競爭」。