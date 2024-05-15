八八會館案主嫌落跑 法務部、新北地檢有違程序遭糾正

監察委員林國明、葉宜津、高涌誠今天（15日）表示，檢察官出入「八八會館」接受無償招待案，監察院司法及獄政委員會通過提案，糾正法務部及新北地檢署。

警政署前政風室主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝出入「八八會館」接受無償招待，又王涂芝偵辦郭哲敏洗錢案時，簽發拘票拘提被告，但明知移民署4次通報郭入出國訊息，卻指示放行，致郭潛逃國外；且每次郭通關後，皆未要求執行人員記載不執行之事由及繳回拘票，監察院已在4月9日，提案彈劾黃錦秋及王涂芝，移送懲戒法院審理。

今天通過的糾正案指出，檢察官有多種偵查手段可資選擇，應選擇「唯一或最小侵害方式」，且被告非有抗傳或犯罪嫌疑重大之實質理由，經檢察官審酌必要時，始得簽發拘票，不能以簽發拘票作為留置被告的手段。

糾正案文表示，法務部未依法建立妥適的拘票管制機制，導致部分檢察官為求偵查便利，先行簽發有效期間長達數個月的拘票，通知移民署於被告出入國時「暫時留置」，再於移民署通知後，決定是否指示司法警察到場拘提，違背司法強制處分的正當法律程序；新北地檢署明知所屬檢察官濫行簽發拘票，卻推稱是實務常見作法，明顯有違失。

糾正案文指出，檢察官限制被告出境、出海，應以書面記載相關事項及救濟方法，但該案新北地檢署竟以「台灣新北地方檢察署通知禁止入出境∕暫時留置管制表」，函請移民署對被告「自111年3月4日起至111年11月3日止限制出境、出海」，違背正當程序，亦有重大違失。

查案監委表示，有關員警具名指訴王涂芝在檢警聯繫之聚餐場合後，涉嫌權勢性騷擾部分，新北地檢署知悉上情後，應主動介入調查以確認事件之始末，設身處地主動關懷被騷擾者之感受，採取適當解決之措施；但新北地檢署卻函請警政署提供檢舉人個資，並於檢舉人在內部督察系統介入「關心」後，以其不願提起申訴為由，將全案簽結，顯然違背性別平等工作法規定，新北地檢署應檢討改善。