立院將表決國會改革法案 綠：籲韓國瑜先協商

新國會朝野攻防不斷，國民黨團力拚後天立法院會表決通過國會改革五法，環島高鐵、花東快公路特別條例兩案也可能闖關。民進黨團幹事長吳思瑤呼籲，立法院長韓國瑜應先針對相關條文實質朝野協商，不要讓國會繼續失靈下去。

吳思瑤表示，不管是國會改革法案、花東兩個「錢坑法案」，在委員會都沒有進行逐條討論，都是快轉跳號的，院會表決前最後一關，正是朝野協商，也是委員會被沒收討論的最後補課機會。

吳思瑤指出，國民黨團若後天要強行表決，勢必要先充分討論，哪些條文要表決、哪些不需要；但目前為止韓國瑜所召集的朝野協商，並沒有進入這些法案的任何條文，未經協商就要碾壓表決，這是台灣國會史上最踐踏民主的處置，

吳思瑤說，過去王金平任立法院長時，每個議案都經過多次協商，因為協商是最終獲取朝野共識最重要程序，現在韓國瑜剛當立法院長不過3個月，就要讓國會議長的協商權被沒收嗎？吳也反問，現在怎麼變成民進黨在捍衛韓國瑜的立法院長職權呢？