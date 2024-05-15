出席資安大會 賴清德：台灣是全球假訊息最嚴重的國家

準總統賴清德今（15日）上午出席「2024年台灣資安大會」，致詞時表示自己是連續第3年受邀，但今年有些不一樣，相較於前2年直接去看展覽，今天大會特地安排讓自己說幾句話。

賴清德表示「我知道大會的用意，今天講再多都不會是重點，大家只希望聽到我講1句話，未來會繼續支持資安產業發展，就這句話而已」。代表新政府做出支持提升資安的承諾，準行政院副院長鄭麗君也到現場，代表政府的確將延續以往，與資安各界共同合作，推動台灣資安產業繁榮。