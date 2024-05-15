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出席資安大會 賴清德：台灣是全球假訊息最嚴重的國家

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
準總統賴清德上午出席「2024年台灣資安大會」，直言說「台灣是全球被假訊息最嚴重的國家」。記者曾吉松／攝影
準總統賴清德上午出席「2024年台灣資安大會」，直言說「台灣是全球被假訊息最嚴重的國家」。記者曾吉松／攝影

準總統賴清德今（15日）上午出席「2024年台灣資安大會」，致詞時表示自己是連續第3年受邀，但今年有些不一樣，相較於前2年直接去看展覽，今天大會特地安排讓自己說幾句話。

賴清德表示「我知道大會的用意，今天講再多都不會是重點，大家只希望聽到我講1句話，未來會繼續支持資安產業發展，就這句話而已」。代表新政府做出支持提升資安的承諾，準行政院副院長鄭麗君也到現場，代表政府的確將延續以往，與資安各界共同合作，推動台灣資安產業繁榮。

賴清德根據世界經濟論壇的「2024年全球風險評估」，分析未來2年內世界的最高風險，就是錯誤訊息、以及假訊息，另一方面，未來2年內的第4大風險則是網路犯罪。賴清德還直言說「台灣是全球假訊息最嚴重的國家；也因為這樣，我們更要鍛鍊資安產業，讓產業能比其他國家，居於更有利的位置」。

準總統賴清德（前左）與準行政院副院長鄭麗君（前右）上午出席「2024年台灣資安大會」，致詞時表示將代表新政府做出支持提升資安的承諾，與資安各界共同合作，推動台灣資安產業繁榮。記者曾吉松／攝影
準總統賴清德（前左）與準行政院副院長鄭麗君（前右）上午出席「2024年台灣資安大會」，致詞時表示將代表新政府做出支持提升資安的承諾，與資安各界共同合作，推動台灣資安產業繁榮。記者曾吉松／攝影

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