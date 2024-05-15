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吳釗燮自詡吵架王 藍營：這就是賴清德要的國安人員？

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨團批評，吳釗燮自詡被封為吵架王，難道這就是準總統賴清德要的國安單位人員？國安會秘書長工作可非兒戲，吳釗燮也不是僅代表自己，而是中華民國對外觀感，應謹言慎行。記者張睿廷／攝影
國民黨團批評，吳釗燮自詡被封為吵架王，難道這就是準總統賴清德要的國安單位人員？國安會秘書長工作可非兒戲，吳釗燮也不是僅代表自己，而是中華民國對外觀感，應謹言慎行。記者張睿廷／攝影

外交部長吳釗燮在520將成為國安會秘書長，備受各界討論。國民黨團批評，吳釗燮自詡被封為吵架王，難道這就是準總統賴清德要的國安單位人員？國安會秘書長工作可非兒戲，吳釗燮也不是僅代表自己，而是中華民國對外觀感，應謹言慎行。

國民黨立法院黨團秘書長洪孟楷指出，國安不是兒戲，是專業，是要成為讓國人安心的指標。他想呼籲準總統賴清德，國安新任秘書長自封為戰神、吵架王，「難道這是你要的國安單位？」

洪孟楷說，賴清德在小圈圈找人，只找政治意識型態鮮明、而且是偏向台獨的，這樣的國安單位都會往台獨勢力靠攏。這也是為何他們不斷強調1月13日的選舉投票選擇，是可能把中華民國帶往台獨、戰爭的選擇。雖然民意選擇賴清德，但他們還是希望賴清德不要將我國帶往該方向。

國民黨立委黃建豪指出，吳釗燮說「魔法部吵架王」是媒體送自己的披肩，可是，吳釗燮並非僅代表自己，吳現在是外交部長，未來是國安會秘書長，一言一行都代表中華民國的對外觀感，因謹言慎行。

吳釗燮 國安會 賴清德

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