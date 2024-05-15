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資安即國安 賴清德承諾延續「資安即國安」政策

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
CYBERSEC 2024台灣資安大會今（15）日進入第二天議程，準總統賴清德、新任行政院副院長鄭麗君、新任數位部長黃彥男、新任國安會諮詢委員李育杰今日一同出席。圖／擷取自CYBERSEC 2024台灣資安大會主辦單位iThome臉書粉絲頁
CYBERSEC 2024台灣資安大會今（15）日進入第二天議程，準總統賴清德、新任行政院副院長鄭麗君、新任數位部長黃彥男、新任國安會諮詢委員李育杰今日一同出席。圖／擷取自CYBERSEC 2024台灣資安大會主辦單位iThome臉書粉絲頁

CYBERSEC 2024台灣資安大會今（15）日進入第二天議程，準總統賴清德、新任行政院副院長鄭麗君、新任數位部長黃彥男、新任國安會諮詢委員李育杰今日一同出席；賴清德致詞時表示，自己已經連續三年來資安大會，他承諾，未來會持續支持資安產業，政府會循以往，與資安產官學共同合作，推動台灣資安產業更上一層樓。

台灣資安大會主辦單位iTHome總編吳其勳指出，今年是資安大會十周年，三天展期，前後任總統、副總統都會蒞臨，史無前例，這也是資安政策無縫接軌的最好證明。

吳其勳表示，資安大會年年朝國際化邁進，今年也有百位國際與會者，很多國家都是組團來觀摩學習，今年有一團就是由韓國三十多個金融機構組成觀摩團，裡面包含銀行、信用卡、證券、保險機構，來觀摩台灣資安，這證實台灣資安已成為國際上大家都看得到的重點。未來，希望台灣資安產業可以站上全球舞台，讓世界看見台灣資安，也讓台灣資安走進世界。

賴清德表示，他的任內會延續蔡英文總統推動的「資安即國安」工作，他引用世界經濟論壇「2024全球風險報告」指出，2024全球前五大風險，其中一項就是「假訊息與錯誤訊息」，另外一個報告則指出，未來兩年內，全球第四大風險就是「網路犯罪以及網路犯罪帶來的風險」。

賴清德說，台灣是假訊息攻擊最嚴重的國家，這是不好的消息，但他也要報告好消息，也因為假訊息攻擊多，鍛鍊了台灣的資安產業必須要去練習防衛，這也就是「資安即國安」的原因。

賴清德擔任行政院長期間，也有看到資安問題的嚴重性，為了化挑戰為機會，因此，他在行政院時就推動資安產業行動方案，蘇貞昌院長接手後，又通過資通安全管理法，並通過成立數位部，但靠政府以外，也要靠產業共襄盛舉，希望讓資安產業好好發展，把資安做好。

資安 賴清德

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