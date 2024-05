連續8年未接獲WHA邀請 21大醫事團體籲「台灣不缺席」

今年第77屆世界衛生大會(WHA)於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行,我國今年未接獲邀請函,而即將上任的衛福部新任部長邱泰源,將會率領「世衛行動團」前往日內瓦,與我國理念相近國家進行雙邊及多邊會議。台灣21大醫事團體今(15日)舉辦國際聯合記者會,呼籲世界衛生組織(WHO)屏除政治因素,讓我國與全世界共同攜手拯救生命,推動全民均健。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示,我國於2009至2016年間,以觀察員身分參與WHA會議,但自2017年起,世界衛生組織(WHO)即因政治因素未再邀請我國參加,儘管如此,支持我國參與WHA的國際聲浪逐年增加,去年WHA會議,除邦交國外,共有13個理念相近國家強力聲援我國,包括美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞、法國、德國、立陶宛、捷克及盧森堡持續為台灣發言。

今年5月1日美國國務卿布林肯則發表聲明呼籲「WHO恢復邀請台灣以觀察員身分參與第77屆WHA」。布林肯強調,台灣持續被排除在WHA外,將削弱全球公共衛生的合作及安全,而邀請台灣出席WHA則是落實WHO的宗旨「人人享有健康」(Health for all)重要的一步。這是布林肯自2021年1月上任美國國務卿以來,第四度公開支持台灣重返WHA。

準衛福部長邱泰源說,自2017年開始,今年是第8年舉辦國際記者會,不論在新冠疫情期間或疫情後都繼續共同爭取國人健康權利,我國醫事人員長期為國人、為世界的健康努力,如世界醫師會強力支持台灣醫師會,因我國在醫療、防疫的高品質,及台灣多年來的醫事同仁、志工,在世界需要醫療協助時,絕對不缺席,現在讓我國參與WHO等相關活動的呼聲愈來愈大,但仍需要持續努力。

周慶明說,醫師公會全聯會是世界醫師會的正式會員,並擔任理事國的職務。世界醫師會擁有114個會員國,代表全世界數百萬醫師的世界醫師會(WMA),每年皆正式致函WHO幹事長呼籲邀請台灣參與WHA。今年信中強調WHO已浪費了太多的時間拒絕台灣參與WHA,而這已經成為一種恥辱。現在是時候為世界上全民均健最為成功國家之一的台灣打開大門,再次允許台灣參與WHA並與台灣共同合作,使台灣得以為WHO各個方面工作做出貢獻。

今年WHA主題為 All for Health,Health for All。周慶明說,我國自1995年實施全民健保制度,2300萬民眾納保至今,已達到WHO全民均健目標,足以作為世界各國學習表率;台灣有能力、且也樂意輸出高科技醫療技術和人才、以及成功的新冠肺炎防疫經驗給有需要的國家。WHO將台灣拒絕在世界體系外,就如同布林肯所言,將削弱全球公共衛生合作及安全,並違背WHO的憲章精神。

周慶明表示,Taiwan can help and Taiwan is helping,2022年全聯會捐贈60萬元予「世界醫師會烏克蘭醫療援助基金」;2023年在土耳其發生大地震時,捐贈給土耳其醫師會24萬5800美元,以及捐贈尼泊爾醫師會地震賑災款美金5千元。今年初日本能登地區發生大地震,醫師公會全國聯合會亦募款日幣1500萬元捐予與日本醫師會,充分展現台灣對全球衛生的貢獻。

立委黃秀芳表示,台灣在新冠肺炎期間在醫療、公衛體系做的非常好,健保體系更受全球讚許,再次呼籲,WHO不應忽視去全國2300萬民眾的健康,應讓台灣參與WHA,但受到政治因素影響,目前應從民間做起,做起民間外交,替台灣發聲。

立委陳菁徽說,新冠疫情發現,在健康醫療方面是跨國界、跨世代,而為台灣的後代努力,應藉由國際交流及會議,以達到資訊傳播及互助精神,而我國面臨高齡化、少子化挑戰,期許吸取國際經驗,改善醫護人員執業環境,並讓世界看見台灣。

立委王正旭表示,這次WHA會議有6大領域,包括氣候變遷的衛生體系與社會、將健康納入所也政策等,這與目前國內正在進行或準備推動的醫療政策,不謀而和,期待國際聽見台灣的聲音,期待大家一起共同努力。